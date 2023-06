Porrettana Bologna, i fondi: dal governo 2,5 milioni di euro

Bologna, 20 giugno 2023 – Il ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti ha stanziato circa 2,5 milioni di euro per il ripristino della strada statale Porrettana che entro la fine di luglio dovrebbe tornare ad essere transitabile regolarmente. Attualmente l’unico percorso che collega la Valle del Reno con la Città riscontra dei costanti rallentamenti a causa di un tratto di circa 2 chilometri in cui si viaggia a senso unico alternato.

Lavori sulla Porrettana (foto di repertorio)

Questo disagio, situato tra Marzabotto e Lama di Reno, è stato causato dall’alluvione dello scorso 16 maggio con Anas che a tempo di record ha parzialmente risolto il blocco totale della circolazione già il 20 maggio. Il cantiere che ha rimosso tutto il materiale franato è rimasto aperto e sta svolgendo una serie di lavori per un importo che supererà i 700 mila euro. A questa prima opera se ne aggiungerà una seconda da 1,7 milioni di euro grazie alla quale verranno realizzati diversi rinforzi per evitare il ripetersi degli eventi franosi e vi sarà il ripristino della corretta funzionalità delle opere idrauliche.

Si tratta di una importante messa in sicurezza di un tratto che si è rilevato critico, se si considera che le numerose e ingenti piogge hanno fatto cadere 3mila metri cubi di terreno, a cui si sono aggiunte diverse specie arboree anche ad alto fusto. "Ringrazio il viceministro Galeazzo Bignami – spiega la consigliera regionale di Fd’I, Marta Evangelisti – per l’attenzione con cui sta seguendo i lavori di ripristino della Porrettana, ribadendo come sia ancora più evidente la necessità di una tratta alternativa".