Poste, a Bologna apre l'ufficio ristrutturato all'interno dello storico palazzo Policardi

Bologna, 22 novembre 2024 - Ha aperto dal 15 novembre un ufficio postale totalmente ristrutturato all'interno dello storico palazzo Policardi.

L'ufficio postale, il cui ingresso principale affaccia su via de’ Foscherari 19/c, offre ai cittadini una nuova veste e miglior confort con otto sportelli polifunzionali, di cui due relazionali ribassati, uno filatelico e un’ampia sala consulenza, oltre a interni più luminosi e particolare attenzione per facilitare l’accesso dei servizi grazie a pavimenti e corsie per ipovedenti.

Oltre ai classici servizi postali, inoltre, qui sarà possibile, per i residenti o domiciliati in città, richiedere certificati anagrafici e di stato civile resi disponibili da Anpr, la banca dati unica del Ministero dell’Interno; i servizi Inps per i pensionati come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico e i servizi “Atti di volontaria giurisdizione”, con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione stato patrimoniale assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane.

Sarà inoltre possibile accedere al servizio di richiesta e rinnovo passaporto (attivo in 32 uffici postali in città) e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

Il secondo ingresso, invece, è in piazza Minghetti, a ridosso della medievale Casa Caccianemici e della Torre dei Toschi, dove al piano terra dell’edificio, contrassegnato con il numero tre, si apre lo spazio dell’elegante Salone Oro e vi si accede, attraverso appuntamento, a quattro nuove sale consulenza premium.

Nel rinnovato ufficio postale sono stati installati anche due ATM Postamat di nuova generazione, dotati di monitor digitale a elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito.

Entrambi gli sportelli sono dotati di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e dove è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta elettronica, grazie alla nuova funzionalità “cardless”, utilizzando semplicemente le app “PostePay” e “BancoPosta”, per effettuare operazioni di prelievo in pochi passaggi e in totale sicurezza direttamente dal proprio smartphone.

Resta infine possibile prenotare il proprio turno allo sportello in modo semplice e veloce prendendo appuntamento direttamente da pc, tablet e smartphone, tramite il sito poste.it o dalle app, risparmiando tempo.

L’ufficio postale di Bologna centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.