Premio Calanchi e Turrini: contributi alle migliori tesi sulla cooperazione

Bologna, 10 ottobre - “Un premio legato alla memoria ma capace, allo stesso tempo, di disegnare il futuro”. Queste le parole di Simone Gamberini, presidente di Legacoop Nazionale e Fondazione Barberini, in occasione della cerimonia per l’assegnazione del premio Luciano Calanchi e Adriano Turrini, promosso da Legacoop Bologna in collaborazione con Fondazione Ivano Barberini e Fondazione Unipolis, con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana, della Regione Emilia-Romagna e dell’Università di Bologna.

Un riconoscimento, questo, che ha portato all’attenzione "le migliori tesi a tema cooperazione”: nel dettaglio, a Marco Lomuscio, 29 anni, originario di Monza e laureato all’Università di Trento, è stato consegnato un assegno di 5mila euro per la sua tesi di dottorato “Going collective: Italian worker takeovers”, dedicata ai workers buyout (cooperative fondate dai dipendenti per salvare imprese in crisi).

A Stefano Tortorici, 27 anni, originario di Palermo e laureato all’Università di Bologna, è stato invece consegnato un assegno di 3mila euro per la sua tesi di laurea magistrale “Piattaforme cooperative. Organizzazione del lavoro e democrazia radicale nel XXI secolo”.

Infine, ad Antonietta Troisi, 28 anni, ricercatrice dell’Università di Bologna originaria di Siena, è stato consegnato un assegno di 15mila euro per il suo progetto di ricerca internazionale comparata dal titolo ‘Le operazioni di Workers Buyout tra diritto cooperativo e diritto dell’insolvenza’.

“Essere qui oggi significa per noi mantenere vivo il ricordo di nostro padre e il suo impegno, che ha portato avanti tutta la vita - spiega Alberto Turrini, figlio di Adriano -. Farlo premiando le nuove generazioni e chi cerca di portare avanti questi valori, è un’emozione in più. Mio padre viveva lo spirito cooperativo come qualcosa che andava oltre l’aspetto professionale”.

Così anche Fabio Angelini, nipote di Luciano Calanchi: “Importante che venga ricordata la sua dedizione: alla cooperazione ha dedicato ogni sforzo e attenzione”. “Entrambi avevano la forte convinzione di coniugare una certa visione del mondo, fatta di valori, di giustizia e di solidarietà a risposte concrete”, ha voluto invece ricordare Pierluigi Stefanini, presidente della Fondazione Unipolis.

“Con questo premio - afferma Rita Ghedini, presidente Legacoop Bologna - ricordiamo due persone che hanno costruito un pezzo importante di cooperazione, mettendo a disposizione la loro intelligenza e il loro impegno”.

“Due pilastri importanti per il territorio - aggiunge il sindaco Lepore -: questa cerimonia è anche un momento di ricordo e condivisione. Dobbiamo continuare a promuovere la cultura cooperativa”.