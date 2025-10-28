Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Bologna
EconomiaPremio in ricordo di Davide Fanciullacci, ‘l’oste gentile’ del ristorante Donatello
28 ott 2025
GIOVANNI DI CAPRIO
Economia
Premio in ricordo di Davide Fanciullacci, 'l'oste gentile' del ristorante Donatello

L’uomo è morto a soli 53 anni anni lo scorso agosto, per un malore. L’iniziativa ideata da Confcommercio Ascom e Fipe Bologna: Il ricordo commosso della madre Katia

La presentazione del premio dedicato a Davide Fanciullacci del ristorante Donatello

Per approfondire:

Bologna, 28 ottobre 2025 - Continuità imprenditoriale e ricambio generazione. Con questi obiettivi nasce il premio dedicato a Davide Fanciullacci, ‘oste gentile’ del ristorante Donatello, stroncato da un malore a 53 anni, lo scorso agosto.

L'iniziativa è ideata da Confcommercio Ascom Bologna e Fipe Bologna insieme alla famiglia Fanciullacci per ricordare un imprenditore cortese, amato e simbolo della città. Il riconoscimento è rivolto alle aziende che sanno rinnovarsi nel segno della tradizione, della passione per il lavoro, garantendo la continuità generazionale e promuovendo i valori di continuità, responsabilità e visione che da sempre contraddistinguono la migliore imprenditoria bolognese.

Di Davide Fanciullacci, i presenti ne ricordano il sorriso e l’accoglienza, marchio di fabbrica della famiglia, che ha saputo “custodire e tenere viva la storica identità del ristorante Donatello, giunto a oltre 120 anni di attività, simbolo della cultura cittadina apprezzata da bolognesi e turisti”, affermano i relatori in Ascom.

A chi è rivolto il premio Fanciullacci

Quindi, il riconoscimento sarà conferito a un’impresa che rappresenta il virtuoso passaggio generazionale o la capacità di evolversi, mantenendo intatti i valori fondanti dell'attività. Perché “Davide era proprio un imprenditore che incarnava i valori bolognesi del fare impresa - ricorda Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna –. Un modo per ricordarlo con la speranza e la fiducia in una nuova generazione di imprenditori che sapranno portare avanti le nostre migliori tradizioni”.

La madre Katia: “Un premio a chi rispetta i suoi valori” 

Un legame profondo tra memoria e futuro, testimoniato dalla voce, strozzata dalle lacrime, di Katia Fanciullacci, madre di Davide e titolare del ristorante. “Davide continuerà a vivere attraverso un riconoscimento fatto di valori concreti, quelli in cui ha sempre creduto. Mio figlio ha vissuto il suo lavoro con amore e un profondo senso di responsabilità verso la nostra storia familiare. Questo premio è un modo per continuare il suo cammino e tenere viva la sua eredità”, racconta.

La famiglia Fanciullacci: da sinistra Riccardo, la madre Katia e Davide
La famiglia Fanciullacci: da sinistra Riccardo, la madre Katia e Davide

L’elogio “vuole avere ampio respiro, premiando tutti coloro che rispecchiano i suoi valori. Un modo per riconoscere pubblicamente le qualità che ci sono dietro ogni impresa”, sottolinea Roberto Melloni, presidente di Fipe Bologna.

La commissione: sarà valorizzato l’amore per il proprio lavoro

Nei prossimi mesi verrà costituita una commissione che raccoglierà le attività giovanili meritevoli di riconoscimento, non solo legate alla ristorazione. Memoria, innovazione e continuità imprenditoriale che non guarda solo all’aspetto economico, ma soprattutto all’amore per il proprio lavoro.

Per il Comune è presente Luisa Guidone, assessore comunale al Commercio. “Davide è stato un finalizzatore di buone energie. Questa città ricorderà sempre chi ha esercitato un’azione di responsabilità sociale, che va oltre al lavoro quotidiano – dice Guidone – . Una rete che si è formata intorno a Fanciullacci, che vede così la continuità del suo lavoro

