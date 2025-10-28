Premio in ricordo di Davide Fanciullacci, ‘l’oste gentile’ del ristorante Donatello

Bologna, 28 ottobre 2025 - Continuità imprenditoriale e ricambio generazione. Con questi obiettivi nasce il premio dedicato a Davide Fanciullacci, ‘oste gentile’ del ristorante Donatello, stroncato da un malore a 53 anni, lo scorso agosto.

L'iniziativa è ideata da Confcommercio Ascom Bologna e Fipe Bologna insieme alla famiglia Fanciullacci per ricordare un imprenditore cortese, amato e simbolo della città. Il riconoscimento è rivolto alle aziende che sanno rinnovarsi nel segno della tradizione, della passione per il lavoro, garantendo la continuità generazionale e promuovendo i valori di continuità, responsabilità e visione che da sempre contraddistinguono la migliore imprenditoria bolognese.

Di Davide Fanciullacci, i presenti ne ricordano il sorriso e l’accoglienza, marchio di fabbrica della famiglia, che ha saputo “custodire e tenere viva la storica identità del ristorante Donatello, giunto a oltre 120 anni di attività, simbolo della cultura cittadina apprezzata da bolognesi e turisti”, affermano i relatori in Ascom.

A chi è rivolto il premio Fanciullacci

Quindi, il riconoscimento sarà conferito a un’impresa che rappresenta il virtuoso passaggio generazionale o la capacità di evolversi, mantenendo intatti i valori fondanti dell'attività. Perché “Davide era proprio un imprenditore che incarnava i valori bolognesi del fare impresa - ricorda Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna –. Un modo per ricordarlo con la speranza e la fiducia in una nuova generazione di imprenditori che sapranno portare avanti le nostre migliori tradizioni”.

La madre Katia: “Un premio a chi rispetta i suoi valori”

Un legame profondo tra memoria e futuro, testimoniato dalla voce, strozzata dalle lacrime, di Katia Fanciullacci, madre di Davide e titolare del ristorante. “Davide continuerà a vivere attraverso un riconoscimento fatto di valori concreti, quelli in cui ha sempre creduto. Mio figlio ha vissuto il suo lavoro con amore e un profondo senso di responsabilità verso la nostra storia familiare. Questo premio è un modo per continuare il suo cammino e tenere viva la sua eredità”, racconta.

La famiglia Fanciullacci: da sinistra Riccardo, la madre Katia e Davide

L’elogio “vuole avere ampio respiro, premiando tutti coloro che rispecchiano i suoi valori. Un modo per riconoscere pubblicamente le qualità che ci sono dietro ogni impresa”, sottolinea Roberto Melloni, presidente di Fipe Bologna.

La commissione: sarà valorizzato l’amore per il proprio lavoro

Nei prossimi mesi verrà costituita una commissione che raccoglierà le attività giovanili meritevoli di riconoscimento, non solo legate alla ristorazione. Memoria, innovazione e continuità imprenditoriale che non guarda solo all’aspetto economico, ma soprattutto all’amore per il proprio lavoro.

Per il Comune è presente Luisa Guidone, assessore comunale al Commercio. “Davide è stato un finalizzatore di buone energie. Questa città ricorderà sempre chi ha esercitato un’azione di responsabilità sociale, che va oltre al lavoro quotidiano – dice Guidone – . Una rete che si è formata intorno a Fanciullacci, che vede così la continuità del suo lavoro