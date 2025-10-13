Premio Emilia Sostenibile 2025, Filippo Sassoli de’ Bianchi: “Per le imprese che desiderano fare di più e meglio”

Una sostenibilità per il bene comune, funzionale allo sviluppo per il territorio. Questo degli obiettivi della seconda edizione premio Emilia Sostenibile, promosso da Ucid Bologna (Unione cristiana imprenditori e dirigenti, sezione di Bologna), in partnership con Confcooperative Terre d'Emilia, Confindustria Emilia Area Centro e Bologna Business School.

L’iniziativa, concepita come contest d'impresa sui temi della sostenibilità, vede la direzione scientifica di NeXt Economia, che ha restituito il resoconto dei progetti in competizione.

Le premiazioni dei progetti vincitori si terranno giovedì 30 ottobre presso la sede di Confindustria Emilia Area Centro, a partire dalle 10. Saranno premiati due tra i progetti in competizione: uno per l'innovazione sostenibile di processo, l’altro per l'innovazione sostenibile di prodotto.

Si aggiungeranno poi menzioni speciali, individuate dal comitato scientifico.

Sono 31 le candidature pervenute alla seconda edizione del Premio Emilia Sostenibile, provenienti dalle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, indicative di 10 macrosettori produttivi, con prevalenza del comparto manifatturiero (29%).

“L’obiettivo è raccogliere quelle imprese che hanno scelto la sostenibilità come leva della propria realtà e che hanno come obiettivo il desiderio di fare qualcosa di più e meglio”, apre Filippo Sassoli de’ Bianchi, presidente Ucid Bologna.

Negli anni sono cambiate anche le esigenze delle imprese stesse. Il premio, quindi, è un’occasione per dare evidenza di quello che fa parte di una cultura aziendale di una fetta importante di imprese, che tenta di tenere insieme sia il valore economico ma quali sono gli effetti per le future generazioni. Infatti, i lavori candidati includono realtà di tutte le dimensioni: micro (6%), piccole (26%), medie (35%) e grandi (33%), con il 26% dei candidati oltre i 500 addetti. Il 45,2% dispone di rating esg e ben il 61,3% di un bilancio di sostenibilità, dimostrando che la transizione non è estemporanea, ma strategica e strutturata nelle dinamiche imprenditoriali.

“I criteri scelti per la presentazione e l'ammissione dei progetti sono decisamente stringenti e ci hanno permesso di tenere molto alta la qualità delle iniziative oggi in valutazione”, sottolinea Gianluca Mancini, vicepresidente Ucid Bologna e co-ideatore del premio. Due terzi delle società hanno presentato un progetto inerente ad un processo produttivo sostenibile, mentre il rimanente 32,3% ha presentato un prodotto sostenibile. L'ambito della sostenibilità sul quale insistono maggiormente le candidature è quello ambientale (51,6%), seguito da quello sociale (41,9%), da ultimo la governance d'impresa (6,5%). Le iniziative candidate sono nel 61 % dei casi già operative da più di 12 mesi, mentre un 9,7% delle stesse risulta essere ancora in fase di sperimentazione.

“Come diceva Aristotele: “La virtù è più contagiosa del vizio, a patto che sia raccontata”.

Quindi dobbiamo agire, mettendo le persone al centro e per il bene comune”, dice Gabriele Carboni, vicepresidente Ucid Modena e co-ideatore del premio. I progetti provengono per l’80% da Confindustria Emilia Area Centro e il 20% da Confcooperative Terre d’Emilia.

Inoltre, ad oggi, il perimetro d'impatto è prevalentemente locale (nel 42% dei casi), ma già il 19% ha un respiro internazionale e oltre il 95% possiede la caratteristica della replicabilità in altri contesti e territori. “Le cooperative hanno nel loro dna il tema della sostenibilità. Bologna ha approvato un piano per l'economia sociale, solo attraverso il fare rete possiamo risolvere le problematiche della nostra comunità”, spiega Matteo Manzoni, direttore generale Confcooperative Terre d’Emilia. Confindustria, invece, “rientra in questo premio perché riteniamo che la sostenibilità sia prima un approccio culturale poi serve per dare nuovi stimoli al modello di imprese”, sottolinea Filippo Forni, responsabile Area Ricerca, innovazione e sostenibilità Confindustria Emilia Area Centro.

Le imprese “del nostro territorio hanno da tempo intra preso percorsi orientati alla sostenibilità, sia sul piano ambientale che su quello sociale. Anche alla luce delle direttive europee legate al Green Deal, siamo impegnati a supportarle con l’obiettivo di rafforzare l'impatto delle loro azioni”, prosegue Tiziana Ferrari, direttore generale di Confindustria Emilia Area Centro. I progetti candidati “hanno un impatto rilevante soprattutto per quanto riguarda la costruzione di rapporti maturi e generativi con le comunità locali, con l'ambiente e con i clienti”, dice Lorenzo Semplici, responsabile Centro Studi e Valutazioni Next Economia. Un percorso di ‘open innovation’ “ancora non perfettamente ecosistemico, le imprese devono ancora fare un passo in avanti”, racconta Semplici.

Una strada che si apre a soggetti esterni all’impresa, tra questi altre imprese o università, meno coinvolte le pubbliche amministrazioni. Le realtà main partner premio sono: Emil Banca, Coprob Italia Zuccheri, Fondazione Marchesini ACT. A contribuire al premio anche: Campa, Gruppo Fiori, Valsoia, Maresca e Fiorentino, Stefauto1952, Cassa di Risparmio Bologna, a cui si aggiunge la famiglia Sassoli de' Bianchi. Il partner etico è Fondazione ANT. Le imprese premiate saranno omaggiate con le opere realizzate con materiali sostenibili dall'artista Donatella Schillirò.