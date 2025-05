Premio Tina Anselmi 2025: chi sono le donne che hanno ricevuto il riconoscimento

Bologna, 6 maggio 2025 – Il lavoro per una donna è spesso sacrificio, dovrebbe essere invece un’opportunità. Suonano così le parole di una delle premiate, Maria Graziani, giudice onoraria, nella sala Stabat Mater durante l’assegnazione del premio Tina Anselmi, che anche questo anno torna a celebrare il lavoro femminile. Il premio, ideato da Udi (Unione Donne Italiane) e Cif (Centro italiano femminile) e ormai giunto alla sua nona edizione, ha visto omaggiare 13 donne esempi di competenza in diverse aree lavorative come l’artigianato, l’istruzione, l’industria, la sanità, la ristorazione e le carceri.

“Le donne sono le prime a pagare il prezzo delle disuguaglianze sociali, a subire violenze e essere vittime di femminicidio tutti i giorni - ha ricordato la presidente del consiglio comunale Maria Caterina Manca -. Anche per questi motivi è fondamentale per le istituzioni celebrare la storia di donne resistenti e resilienti”.

Le elette, infatti, oltre ad aggiungersi all’esempio di Tina Anselmi, prima donna ministra alla quale è intitolato il premio, hanno dato un contribuito significativo all’interno dei diversi ambiti, ma dovendosi districare tra stereotipi e disparità salariale.

Per l’Area Istruzione, Bianca Vergnani, educatrice dell'Istituto Comprensivo di Marzabotto. Durante la sua carriera ha sempre creato un ambiente inclusivo e stimolante per tutti gli alunni e le alunne.

Per l’Area Cultura, Paola Saoncella, gestrice da molti anni una libreria indipendente nel Comune di Granarolo dell'Emilia, che è divenuta riferimento culturale e di aggregazione per il territorio con una particolare attenzione ai giovani ai quali trasmette l'interesse e la passione per la lettura.

Per l’Area Industria, Valentina Marchesini, esperta in comunicazione e Marketing. Marchiani dirige l'azienda di famiglia occupandosi, tra le altre cose, delle risorse umane e dello sviluppato del welfare aziendale e della promozione della presenza femminile in azienda.

Segue poi, Silvia Pasquali, presidente di una cooperativa nel ramo metalmeccanica nel Comune di Calderara di Reno, che ha promosso la crescita della presenza femminile, indirizzandosi spesso verso le nuove generazioni, in ruoli di responsabilità e ponendo una particolare attenzione al territorio.

Nell’Area Forze dell'Ordine, la vice questore aggiunta, Cristina Fava, è arrivata a brillanti risultati contraddistinguendo il suo operato in un settore particolarmente complesso come quello come quello dei flussi migratori.

Per l’Area Agricoltura, Germana Freddi, imprenditrice e co-proprietaria di un'azienda agricola e agrituristica a conduzione familiare del Comune di Casalfiumanese. Freddi è un esempio di tenacia e capacità innovativa nel segno della sostenibilità.

Nell’Area Ristorazione, il nome di Roberta Bastelli, cuoca e gestrice, insieme con la famiglia di una storica trattoria nel Comune di Pianoro. La cuoca si distingue da anni per operosità e accoglienza, specialmente durante l’alluvione dove è divenuta un punto di riferimento per sfollati, volontarie e protezione civile.

Nell’Area Servizi spicca El Gana Nejwa, operaia sindacalizzata nell'ambito dei servizi. All’interno del suo percorso professionale Nejwa ha dato prova di crescita non solo a livello personale, ma sostenendo anche colleghe e migranti, infatti si è particolarmente impegnata contro il part-time forzato.

Per l’Area Artigianato, c’è Marisa Badini, che dall’antica e storica cappelleria in centro, gestita insieme alla figlia, mantiene viva l'arte dell’artigianato, adeguandola alle varie esigenze e intrecciando tradizione e innovazione.

Per l’ Area Ministero Grazia e Giustizia, Angela Bucci, che come funzionaria giuridico-pedagogica presso la Casa Circondariale, all’interno della sezione femminile ha improntato una impostazione educativa aperta alla collaborazione con le diverse realtà che operano sia all'interno che all'esterno del carcere.

Si prosegue poi con i premi alla carriera, dove spiccano: Carla Delmonte, che sin da giovanissima ha guidato l'azienda ortofrutticola del padre nel Comune di Minerbio, con professionalità, forza e tenacia, capovolgendo lo stereotipo di genere e divenendo un punto di riferimento per la famiglia, i dipendenti e la comunità locale; Maria Teresa Monari, ha, invece, esercitato per anni la professione di medico pediatra nel distretto di San Lazzaro con professionalità, umanità e sensibilità. La sua attenzione è stata rivolta soprattutto a bambini e bambine più fragili, rendendosi in questo modo un prezioso punto di riferimento per tante famiglie. Maria Graziano, eletta dal Tribunale come giudice onoraria nella sezione minori in quanto educatrice che ha dedicato la propria vita alla educazione - formazione professionale di giovani più fragili e senza famiglia, persone disabili e donne migranti, così come di disoccupate e donne vittime di violenza.