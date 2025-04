Bologna, primo maggio per la salute e la sicurezza sul lavoro. Sul palco la compagna di Cubello, morto alla Toyota

Bologna, 29 aprile 2025 - Salute e sicurezza sul lavoro. Sono questi i temi chiave del Primo maggio in piazza Maggiore, la festa dei lavoratori che vedrà Cgil, Cisl e Uil unite.

Per dare più forza alla lotta contro le morti nei cantieri e nelle fabbriche, sul palco saliranno anche Paola Pawlikowicz, la compagna di Lorenzo Cubello, una della due vittime dell’esplosione dello stabilimento bolognese della Toyota Handling, e Monica Michielin, mamma di Mattia Battistetti, morto a 21 anni in un cantiere edile a Montebelluna, vicino a Treviso.

I sindacalisti Michele Bulgarelli, Enrico Bassani e Marcello Borghetti alla presentazione del Primo Maggio (FotoSchicchi)

L’assenza di Zuppi

Non ci sarà, invece, salvo ‘colpi di scena dell’ultimo minuto’, il cardinale Matteo Zuppi, impegnato a Roma in vista del Conclave, e che avrebbe dovuto prendere parte all’evento per i saluti istituzionali assieme al sindaco Matteo Lepore. Gli interventi sul palco, dopo i saluti del primo cittadino, partiranno alle 9.45 con Marcello Borghetti, segretario regionale della Uil; Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna; ed Enrico Bassani, segretario metropolitano della Cisl.

I numeri delle vittime

I segretari di Cgil, Cisl e Uil sottolineano i numeri drammatici delle vittime sul lavoro: 1.055 in Italia nel 2024, tre al giorno. A Bologna sono stati 24, in crescita rispetto ai 25 del 2023, e in tutto 96 in Emilia-Romagna l’anno scorso, cinque in più rispetto a due anni fa. Tantissimi anche gli infortuni, pari a 16.546 sotto le Torri, in crescita dello 0,4 per cento.

Le proposte dei sindacati

Da qui, Bassani (Cisl) lancia la formazione nelle scuole sulla sicurezza sul lavoro già delle elementari, mentre Bulgarelli - il più duro contro il governo Meloni - va in pressing sugli Rls (rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, ndr) di sito. Borghetti spiega che i sindacati “devono essere scomodi” e chiede più ispettori, più sanzioni, una procura speciale sulla salute e la sicurezza, introducendo il reato di omicidio sul lavoro. Insomma, “il primo maggio serve un cambio di passo”, è il mantra delle sigle sindacali e che ribadiranno sul palco.

Non manca, infine, una battuta su Zuppi e le sue possibilità di diventare Papa: “Se diciamo che è il candidato dei sindacati non gli facciamo un favore”, dicono Bulgarelli, Bassani e Borghetti. Ma il leader Cisl la mette così: “Ci sarebbe proprio bisogno di una bella eufonia con lo Spirito Santo in Conclave…”.

Il concertone del pomeriggio

Terminata la piazza dei sindacati, nel pomeriggio ci sarà il consueto concertone, presentato da Amalia Apicella e Claudio Succi di Radio Città Fujiko.

Ma tra i vari ospiti musicali non mancheranno interventi di delegati e delegate.