Protesta oggi in Comune a Bologna, comitati contro l’economia della notte: “Dormire è un diritto”

La protesta di comitati e associazioni è andata in scena in Comune

Bologna, 27 marzo 2023 – "Dormire è un diritto Impedirlo è un sopruso" è lo striscione dei 15 comitati e associazioni dei residenti mostrato nel cortile di Palazzo d'Accursio prima dell'incontro di Emily Clancy sull'economia della notte con la sua 'omologa' di Londra Amy Lamè.

In tutto, nel cortile del comune sono presenti una cinquantina di persone.

Giuseppe Sisti, del comitato di via Petroni e dintorni, è critico sulle mosse della giunta per contenere la movida selvaggia: "Basta parole, piani, progetti. Servono soluzioni per le notti bolognesi. Non tra due anni, ma subito".