Libri, materiale e gite: quanto costa studiare

Bologna, 23 gennaio 2025 – Gite scolastiche, materiale, libri con sempre nuove edizioni. Nella puntata di oggi del nostro podcast il Resto di Bologna, il tema è ben noto alle famiglie: i costi da sostenere per chi ha figli alla scuola dell’obbligo. Un diritto e un dovere, ma gli aiuti sono abbastanza?

Di certo sono spesso genitori e volontari a rimboccarsi le maniche e dare vita, all’interno di alcuni istituti, a fondi ad hoc perché tutti i ragazzi abbiano le stesse possibilità.

Sentiremo la voce di Maurizia, referente del doposcuola della parrocchia Santa Maria Annunziata al Fossolo. “Tutti gli anni – spiega – si presenta il problema del caro-libri, un costo spropositato. I libri usati per lo più non vanno bene, avendo un codice che non è quello richiesto dalla scuola. A volte vengono mandati i bambini a scuola senza libri nei primi mesi, sperando che l’insegnante fornisca fotocopie oppure si cerca un libraio che accetti pagamenti a rate. Il Bonus libri della Regione arriva molto tardi”.

Fra le voci anche il volontario Caritas Claudio Rubini e Marco Calandrino, genitore che spiega come al Fermi siano stati creati “criteri e tetti di spesa nell’arco del quinquennio”, per limitare i costi di gite e uscite. E poi la testimonianza di Elena, che con la Bottega del Savena garantisce che tutti i ragazzi che ne hanno la necessità, possano avere un kit con tutto il materiale a inizio anno. Le scuole stesse o il Quartiere forniscono le liste delle richieste (anonime) e il gruppo, grazie a contributi pubblici e privati, si attiva.