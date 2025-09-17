Ristoranti di Bologna, come puoi sceglierli? C’è una mappa virtuale: come funziona Gourmettoria

Bologna, 17 settembre 2025 - Cucina tradizionale, fine dining, etnici, street food, pizzerie, ‘oltre la cena’ e, infine, anche ‘la storia di Bologna’. Sono sette le categorie che formano la mappa virtuale dei ristoranti in città. Si chiama ‘Gourmettoria’ ed è un portale consultabile online, andando su www.gourmettoria.it, sui canali di Bologna Welcome o negli hotel iscritti a Federalberghi. Il progetto, nato da un’idea di Marco Salicini, presidente dell’associazione Stay serena, è stato realizzato da Confcommercio Ascom Bologna e Fipe Bologna, con il supporto di Emil Banca, Federalberghi Bologna e Fondazione Bologna Welcome.

Cos’è la Gourmettoria

Pensata sia per turisti sia per bolognesi, la mappa è tradotta in italiano e inglese, suddivisa per categorie e geolocalizzata. Sono 130 le insegne coinvolte e delle quali viene raccontata la storia, senza però fornire una recensione.

“Non è una guida esclusiva – spiega Roberto Melloni, presidente Fipe-ristoranti e trattorie Confcommercio Ascom Bologna –, ma uno strumento aperto a tutti i ristoratori che condividono la filosofia del progetto. Non abbiamo nulla contro le recensioni, ma queste non possono essere influenzate esclusivamente da fattori economici. Esistono infatti organizzazioni che, a pagamento, possono decretare il successo o l’insuccesso di un’attività commerciale, condizionando così il mercato in modo poco trasparente. Bologna non è solo taglieri e tortellini: abbiamo voluto ampliare lo sguardo, includendo nel racconto anche momenti pre e post cena, proposte etniche e pizzerie, per mostrare la vera varietà e ricchezza della nostra offerta gastronomica”.

Per questo motivo, all'interno della mappa non compaiono soltanto i locali associati Fipe Bologna.

Come funziona

Attraverso la mappa interattiva è possibile scoprire i ristoranti suddivisi per zona, tipologia e offerta culinaria. Ogni scheda racconta l'identità del locale e la filosofia. Diventa anche una vetrina per interviste ai protagonisti della ristorazione locale, aggiornando attraverso cronache e contenuti specifici i lettori sulle novità e sulle iniziative che coinvolgono il settore.

"Così sfatiamo il mito dei taglieri"

Secondo Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Ascom Bologna, Gourmettoria è uno strumento importante per orientarsi in città, perché “i ristoranti si distinguono per qualità e innovazione. Sfatiamo il mito di ‘città dei taglieri’. Siamo lontani dagli eccessi e i sovraffollamenti dall’overtourism, pur rimanendo una delle capitali indiscusse della cucina”.