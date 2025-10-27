Ryanair Bologna, nuovi voli per l’inverno e per l’estate (con prezzi low cost): ecco dove

Bologna, 27 ottobre 2025 – Siamo in pieno autunno e devono ancora arrivare l’inverno e Natale, ma tutti noi col pensiero siamo ancora al caldo, al mare e alla bella stagione che ci siamo appena lasciati alle spalle.

Ryanair ci aiuta a non cadere nella malinconia, anzi ci fa già programmare le vacanze dell’estate 2026. Non solo. Per risollevarci ulteriormente il morale, è già possibile prenotare voli per la prossima estate con offerte low cost a prezzi stracciati (anche se possono variare nel tempo).

Nuovi voli low cost per l’estate da Bologna

Nel caso dell’aeroporto Marconi di Bologna, grazie a Ryanair, si aprono nuove rotte verso l’oceano. Con soli 35 euro si potrà volare a Malta e visitare un posto che a livello culturale è un crogiolo di civiltà con influenze arabe, spagnole e inglesi. Non solo: ci si potrà immergere e nuotare nel suo mare cristallino e visitare le sue calette rocciose e insenature naturali, con sabbia dorata o rossa. Una tappa d’autore nel Mar mediterraneo.

Una chicca eccezionale è anche poter viaggiare a soli 35 euro per Santander, gioiello della Spagna del Nord, incastonato tra i Paesi Baschi a est e le Asturie a ovest. Si tratta del capoluogo della Cantabria ed affacciato sull’Oceano atlantico. La città è nota per le sue spiagge, i suoi splendidi paesaggi naturali e la sua ricca storia marittima, che le conferisce un'atmosfera unica, un mix di elementi aristocratici e tradizioni di pescatori.

Il Medio Oriente nel mirino

Non solo l’estate però. Anche per l’inverno ci sono grosse novità. Ryanair, infatti, opererà da Bologna due voli settimanali per una delle mete turistiche più attraenti e accessibili del Medio Oriente: Amman. La tratta per Amman (capitale della Giordania) sarà valida per tutto il periodo compreso tra il 25 ottobre 2025 e il 24 ottobre 2026.

Amman è una città moderna e cosmopolita che fonde storia antica e vita contemporanea. Costruita sulle colline, è nota per i suoi contrasti, con edifici ultramoderni accanto a mercati tradizionali e quartieri vivaci.

Eddie Wilson, Ceo di Ryanair

"La Giordania destinazione chiave”

Il Ceo di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare il ritorno alle operazioni a pieno regime in Giordania da ottobre 2025, sottolineato da un operativo invernale record per Amman. Con 84 voli settimanali su 18 rotte verso 12 Paesi europei — tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e Spagna — l’investimento di Ryanair garantirà che la Giordania resti una destinazione turistica chiave questo inverno, assicurando maggiore connettività, più turismo e relativa crescita economica, proponendo le tariffe più basse d’Europa”.

Dal 12 novembre carte di imbarco solo digitali

Intanto, Ryanair ha confermato il passaggio al 100% digitale per le carte di imbarco che avverrà a partire da mercoledì 12 novembre, invece che da lunedì 3 novembre, così da garantire una transizione priva di complicazioni per i clienti in un periodo di viaggio meno intenso, subito dopo le vacanze di inizio novembre.

Con il passaggio alle carte di imbarco 100% digitali, a partire dal 12 novembre i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app “myRyanair” durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo Ryanair.