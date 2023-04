Ryanair, due nuove rotte da Bologna. Voli da 29,99 euro

Bologna, 27 aprile 2023 – Ryanair presenta il suo più grande operativo estivo per l’estate 2023, che prevede 67 rotte. Tra queste, le novità sono due nuove tratte, Tolosa, in Francia, e Zara, in Croazia.

La compagnia aerea, in più, aumenta le frequenze di volo su 25 rotte, tra cui Alicante, Brindisi, Bruxelles, Creta, Lamezia, Palma di Maiorca e tante altre.

40 milioni di passeggeri Ryanair in 15 anni di attività su Bologna: all’arrivo della passeggera Mariaclara Mollica, atterrata a Bologna da Catania con il marito Antonio e la figlia Beatrice.

L’operativo record vede anche 11 aeromobili Ryanair basati, con un investimento di 1,1 miliardi di dollari, e supporta oltre 4.400 posti di lavoro inclusi 330 diretti.

La compagnia, nel piano estivo, conta oltre 745 voli a settimana, con una crescita del 9% rispetto al 2022, offrendo ai cittadini e ai visitatori della nostra città la più ampia scelta alle tariffe più basse in Europa per le vacanze estive.

Per incentivare il turismo, infatti, le prenotazioni di viaggio partono da un importo di 29,99€ solo andata per viaggiare fino a ottobre 2023.

Ma l’ampliamento del servizio non è l’unico dato importante, perché oggi Ryanair festeggia il trasporto di 40 milioni di passeggeri da e per Bologna, dopo 15 anni di attività al Marconi.

E raggiungere questo numero è un vero traguardo: “Vedere premiare il 40milionesimo passeggero Ryanair a Bologna - commenta Antonello Bonolis, direttore Business Aviation e Comunicazione del Marconi-, è vedere con soddisfazione come una collaborazione pluriennale abbiamo potuto generare tanto valore aggiunto”.