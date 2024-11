Tutti i voli Ryanair cancellati da Bologna per una settimana: quale e perché. La nostra prova

Bologna, 15 novembre 2024 – Caos voli Ryanair: nessuna destinazione raggiungibile dall’aeroporto Marconi di Bologna tra l’1 e il 7 febbraio 2025. Dalla tarda mattinata si rincorrono sui social svariate segnalazioni di aspiranti viaggiatori con la compagnia low-cost che trovano il proprio volo cancellato o non prenotabile. Abbiamo fatto anche noi la nostra prova, ed effettivamente è così, ma non ci sono ulteriori spiegazioni in merito: abbiamo tentato di partire per Valencia il 7 febbraio sul sito di Ryanair e la risposta è lapidaria: “La ricerca non ha prodotto risultati”.

“In molti ci state segnalando che, apparentemente, tutti i voli Ryanair programmati tra l'1 e il 7 febbraio 2025 sono cancellati – si legge sul profilo facebook ‘Vola Bologna, che si occupa di notizie di aviazione e report di viaggi su Bologna -. Non è un problema che riguarda solo Bologna ma pare al momento che tutti i voli non siano al momento prenotabili in quelle date”. Inoltre a molte persone stanno anche arrivando le mail che annunciano della cancellazione dei voli in quelle giornate, segnala ‘Vola Bologna’.

E’ quantomeno insolito e strano che la compagnia che trasporta più passeggeri in Europa decida di chiudere i suoi voli per una settimana da tutti gli aeroporti per cui è possibile che si tratti di un qualche bug informatico o tecnico.