Bologna, Sace fa crescere le imprese. “Per un futuro più sostenibile e digitale”

Bologna, 7 novembre 2023 - È partito questa mattina sotto le Torri il primo ‘roadshow’ di Sace dedicato alle pmi italiane. Si tratta in sostanza di un percorso intrapreso da parte del gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal ministero dell’Economia per ascoltare le esigenze delle piccole e medie imprese, presentando e costruendo soluzioni in un’ottica di co-design.

Il ‘viaggio’ coinvolgerà le sedi sul territorio per incontrare le piccole e medie realtà italiane, percorrendo l'Italia da nord a sud. Oggi la prima tappa a Bologna, a seguire Palermo il 16 novembre in collaborazione con la business community Palermo Mediterranea (Pamed), Venezia il 22 Novembre e Napoli il 6 Dicembre.

Il calendario

Il roadshow si inserisce in un fitto calendario di appuntamenti che entro la fine dell’anno vedrà il Gruppo Sace coinvolto in circa 15 eventi territoriali, business matching e fiere, in collaborazione con Istituzioni, associazioni di categoria e Università, da Cosenza a Milano, passando per Lucca, Rimini e Latina.

Durante il ‘roadshow’ verrà approfondito anche lo studio presentato al Forum di Cernobbio ‘Piccole, medie e più competitive: le PMI italiane alla prova dell'export tra transizione sostenibile e digitale’ realizzato dall’Ufficio Studi di Sace in collaborazione con The European House – Ambrosetti, sulle prospettive di sviluppo delle pmi di fronte alle sfide dei mercati internazionali: ogni tappa avrà un particolare focus sull’export regionale.

Al fianco delle imprese

“Noi di Sace siamo da sempre al fianco delle imprese e, oggi più che mai, delle pmi che rappresentano il cuore del tessuto economico italiano e un autentico connettore sociale - dichiara l’ad Alessandra Ricci -. In linea con la missione e gli obiettivi del nostro Piano Industriale Insieme 2025, siamo già al fianco di 40mila pmi italiane nei loro progetti di investimento e crescita sostenibile, in Italia e nel mondo, e contiamo di raggiungerne 65 mila nell’arco del piano. Per costruire un futuro più sostenibile e digitale, apriamo le porte dei nostri uffici sul territorio per ascoltare le esigenze delle imprese con eventi di co-design e per incontrare l’intera squadra del Gruppo Sace al servizio delle piccole e medie imprese”.

Il roadshow si inserisce, infatti, nell’ambito del Piano Industriale Insieme 2025 che si basa su quattro pilastri: la sostenibilità come principio fondante dell’azione, la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e del Gruppo e il supporto alle pmi con un coverage di prossimità.

Pmi cuore dell’economia italiana

“Le pmi sono sicuramente il cuore pulsante dell’economia italiana - sottolinea Marina Benedetti, senior economist di Sace -. Oltre 200mila imprese sul territorio nazionale: quelle emiliano-romagnole sono il 10%. Sono realtà molto dinamiche, capaci di cogliere le sfide dei mercati esteri e le nuove opportunità della transizione digitale e green. Sono imprese che sanno anche cambiare il proprio sistema manageriale, intercettando le occasioni che il nuovo mondo offre. E sanno affrontare le sfide che arrivano dai contesti internazionali”.