Saldi estivi 2023: ecco quanto spenderanno i bolognesi

Bologna, 5 luglio 2023 – I saldi a Bologna, così come in tutta l’Emilia Romagna, partiranno domani, giovedì 6 luglio. Ma quale sarà il budget per la stagione degli acquisti ribassati?

A poche ore dal via agli sconti estivi Confesercenti ha provato a fare i conti in tasca ai bolognesi: più di 6 consumatori su 10, ovvero il 61% dei residenti sotto le due Torri, ha già messo in conto di acquistare in saldo almeno un prodotto di abbigliamento, calzature e accessori. Un ulteriore 30%, invece, è pronto ad acquistare se dovesse trovare l'offerta giusta, secondo il sondaggio sulle intenzioni di acquisto per i saldi estivi 2023, condotto da Ipso per conto dell'associazione. Il budget medio a disposizione per lo shopping delle prossime settimane è di poco superiore ai 224 euro a persona.

Saldi in crescita: ecco perché

Un dato così elevato che riflette l'interesse crescente dei consumatori per gli sconti, complici soprattutto il carovita e una primavera più fredda del solito.

Le famiglie vogliono compensare con qualche acquisto in offerta i tagli effettuati durante l'anno al budget per abbigliamento e calzature. Incide anche il cambiamento improvviso delle temperature, soprattutto dopo una primavera condizionata da freddo e pioggia che ha frenato notevolmente gli acquisti di capi e calzature primaverili ed estivi. Il 38% dei consumatori ammette che, tra marzo e giugno, ne ha comprati meno dell'anno precedente, visto il persistere di un meteo incerto.

Budget a disposizione

Per quanto riguarda il budget, i consumatori bolognesi pensano di riservare ai saldi una spesa media di 224,21 euro, anche se oltre un terzo di chi vuole comprare in saldo prevede di spendere meno di 100 euro: 25,4% meno di 100 euro e il 7,1% fino a 50 euro. Solo il 12,4%, invece, spenderà più di 300 euro, nello specifico il 7,7% tra i 300 ed i 500 euro, il 4,7% oltre 500 euro.

In media le famiglie bolognesi investiranno nei saldi di meno di quelle del Nord-Ovest, dove il budget è di 225,79 euro a persona, e del Centro Italia, 253,07 euro a persona.

Saldi: la nuova normativa

I prossimi saldi estivi saranno anche i primi con le nuove regole del Codice del consumo, sulla cui base Confesercenti lancia l'iniziativa "Saldi trasparenti": un vademecum di regole a cui sono chiamati ad aderire gli associati per rendere migliore l'esperienza dello shopping di fine stagione.