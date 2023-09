Salone Nautico, torna la fiera a Bologna: ecco quando

Bologna, 14 settembre 2023 - Dal 21 al 29 ottobre BolognaFiere ospita il Salone Nautico Internazionale, che giunge alla quarta edizione. Nove giorni di esposizione che hanno l’obiettivo di promuovere l’intera filiera produttiva della piccola e media nautica da riporto, con la volontà, tra le tante, di rendere il settore nautico sempre più Made in Italy. Sotto le Due Torri non c’è il mare, ma grazie al Salone Nautico ci saranno oltre 60 espositori in rappresentanza di circa 180 marchi, nei padiglioni 19 e 14. Yacht, gommoni, imbarcazioni a motore e anche accessori per la nautica riempiranno di stand l’evento, organizzato da Snidi srl (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in collaborazione con BolognaFiere.

I biglietti

“Se allarghiamo la capacità di visione, siamo circondati dal mare – dice il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari –. L’intuizione dell’associazione è stata quella di individuare una città dove ci sia una dimensione economica e un interesse all’offerta fieristica”. I biglietti per accedere alla Fiera costano dai 10 ai 12 euro, ma è gratis per i bambini fino agli otto anni e anche per scolaresche.

“Questa edizione ci vedrà insieme alla fiera Auto e Moto d’Epoca – rivela il presidente Snidi, Gennaro Amato –. E ci sarà una spinta maggiore, ma siamo legati a Bologna per altri sei anni. Le edizioni precedenti hanno segnato un forte fatturato, ma ci soddisfano anche i curiosi visitatori”. Per i visitatori sarà possibile richiedere uno sconto che varia dal 20 all’80% per i biglietti Trenitalia, per recarsi al Salone di Bologna o a quello di Napoli, previsto dall’11 al 19 novembre.

Un'immagine del Salone Nautico dello scorso anno

L’asse Bologna - Napoli

“Gran parte dell’indotto della nautica è in Emilia Romagna, dai motori alle varie componenti – dice il sindaco Matteo Lepore –. Napoli è la città più importante per il settore nel nostro Paese, e continueremo a lavorare su come rafforzare l’ambito della formazione: servono maestranze e competenze. Bologna e Napoli possono fare cose importanti”. Il rapporto tra le due città è molto stretto, e infatti “in questi giorni a Napoli si aprirà una sede del Cineca”, conclude il sindaco Lepore. “La collaborazione sta dando grandi frutti anche sull’innovazione – racconta il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi –. Ci sono progetti significativi che stiamo condividendo: mettere insieme due città che sono diverse geograficamente, ma che la pensano ugualmente è un contributo”.

La risorsa del mare

“Mettiamo al centro dei nostri progetti il tema di conoscenza del mare, dobbiamo proteggerlo – aggiunge il sindaco di Napoli Manfredi –. È necessaria la sicurezza e serve formazione di tipo professionale e anche per il cittadino. Il mare è una grande risorsa del Paese”.