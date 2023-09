Sana Bologna 2023, il nostro viaggio tra gli espositori: anche le etichette sono ‘bio’

Bologna, 7 settembre 2023 - Tra i padiglioni del Sana sono a migliaia le proposte che abbracciano il mondo biologico. Dal cibo alla cosmetica, i visitatori si aggirano tra gli stand, provando i prodotti offerti dalle oltre 650 aziende espositrici. Ecco alcune proposte da non perdere.

Sfinge Etichette

Michele Riccardi di Sfinge Etichette

Sfinge Spa nasce nel 1987 e produce etichette adesive di qualità e di pregio. Il packaging offerto sostiene il pianeta ed è naturale: tra le proposte, infatti, ci sono etichette provenienti da materiali che non contengono sostanze di origine animale, certificate VeganOk, e involucri naturali e sostenibili in carta o film riciclati.

Happy Mama

Happy Mama, azienda reggiana

Happy Mama è un’azienda che si affaccia sul mercato biologico e anche su quello Demeter, di agricoltura biodinamica. L’offerta spazia tra preparati di zuppe, che sono il core business della realtà, confetture e marmellate, ma non mancano le vellutate. Insomma, la tavola con Happy Mama è al sicuro, e offre diversi ingredienti, come la presenza di pomodori, patate e zucche. L’80% del fatturato è legato all’estero, in particolare con Paesi del nord Europa e con la Germania. Anche Usa e Florida influiscono. L’azienda è di Cavriago, Reggio Emilia.

Arlotti e Sartoni

Arlotti e Sartoni produce cioccolato biologico

L’azienda Arlotti e Sartoni si indirizza sul biologico già dal 1995, confermandosi la prima a seguire questo percorso nel campo del cacao e della produzione di cioccolato. “Produciamo cioccolato biologico dalle tavolette: dal bianco, fondente normale o aromatizzato, gli ibridi, fino a quelle senza zucchero - dice il titolare Giuseppe Sartoni -. Proponiamo anche snack, anche con il senatore Cappelli, e abbiamo linea di regalistica".

Il regno del marrone

Il regno del Marrone di Castel del Rio

Nella terra di Castel del Rio, l’azienda Il regno del Marrone, che vede al timone Monia Rontini, lavora il marrone secco e fresco. “In azienda ci occupiamo anche di essiccazione e macinazione a chilometro zero - spiega Rontini -. Proponiamo vegano crudista e senza glutine, non perdendo mai il sapore del marrone”. La lavorazione di qualità porta al Sana differenti prodotti. C’è la farina di marrone, la birra e la crema di marrone, con particolarità al cacao o al rum.

Agricola Grains

L'azienda Agricola Grains

Agricola Grains si colloca nella provincia di Padova, ad Arre, ed è al fianco degli agricoltori biologici con una vasta gamma di prodotti da 35 anni. A illustrarli è l’amministratore delegato, Monica Roncon. “Abbiamo una filiera italiana ed estera che conta un migliaio di aziende agricole - racconta -. Abbiamo un impianto di trasformazione che trasforma soia, girasole e colza. Proponiamo olio principalmente di girasole e anche panelli che servono per l’industria zootecnica. Cerchiamo di spingere l’olio di girasole altoleico, comparabile all’olio extravergine. E l’olio di girasole si può utilizzare anche nella cosmesi”.