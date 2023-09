Sant’Orsola, al Sana di Bologna raccolta fondi per la Fondazione

Bologna, 8 settembre 2023 - All’ingresso del Sana, dalla parte di piazza della Costituzione, c’è Fondazione Policlinico Sant’Orsola, che partecipa all’expo con l’intenzione di sostenere alcuni progetti indirizzati ai pazienti e anche ai cittadini, coniugando le donazioni con l’offerta biologica del salone. Sul banchetto allestito, infatti, ci sono dei sacchetti bianchi con all’interno dei prodotti biologici e naturali, donati dalle aziende espositrici, da quelle cosmetiche a quelle agroalimentari.

Come funziona la donazione

I visitatori possono donare una cifra economica a scelta, ma “è consigliato, visto che i donatori ce lo chiedono, donare 10 euro - spiega Martina Pavin della Fondazione -. I sacchetti sono misti e rappresentano una catena di generosità che parte dagli espositori”. Nello specifico, il ricavato andrà a sostenere quattro progetti, rivolti in particolare ai pazienti, ma uno è aperto anche ai cittadini.

Quali sono i progetti

* La buona cucina: il laboratorio è aperto a cittadini e ai pazienti “con posti limitati”, continua Pavin. Sono 12 incontri che, con il sostegno di Alce Nero, aiutano le persone nella scelta e nella conoscenza degli alimenti più adatti e sani per una corretta alimentazione, con lo chef Simone Salvini e una nutrizionista.

* L'isola che non c'è: stare a contatto con la natura e passare del tempo all’aria aperta è importante. È per questo che il progetto ha creato uno spazio verde per i piccoli ricoverati del Sant’Orsola, tra il viale centrale del Policlinico e il padiglione 13. Il luogo verde è diventato anche terapeutico, dove bambini e bambine possono stimolare i sensi e il loro benessere psicofisico, dall’ortoterapia alla pet therapy.

* Provo a dirlo con un libro: leggere un libro in ospedale è un passatempo importante. Grazie ai volontari della Fondazione, i pazienti possono scegliere e indicare un romanzo che vorrebbero leggere e in men che non si dica, entro 24 ore, lo staff farà recapitare in stanza ogni libro scelto.

* L'acqua e le rose: si tratta di un “centro benessere” per pazienti all’interno dell’ospedale. Ci sono docce, vasche per il bagno assistito per i disabili, barbiere e parrucchiere. Il servizio è rivolto ai pazienti, per donare loro un momento di relax incentrato sul benessere personale.