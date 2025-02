Scandalo affitti a Bologna: mansarda di 10 metri a 500 euro al mese

Bologna, 4 febbraio 2025 – Continua la saga delle ‘case da incubo’ a Bologna, dove un annuncio pubblicato su un noto sito immobiliare riflette a pieno la giungla degli affitti di cui è vittima da ormai molto tempo la città delle Due Torri: un affitto da 500 euro al mese per un “piccolo monolocale mansardato” in zona San Felice, più precisamente in via del Pratello, nel cuore del centro storico, dove gli affitti tendenzialmente si aggirano intorno agli 800 euro.

Ma quella che a prima vista sembra un’occasione da non perdere, a guardare bene si rivela ben altro, perché l’immobile in questione si estende su una superficie di appena dieci metri quadrati. Il titolo dell’annuncio, che mette a disposizione degli utenti solo quattro foto, spiega che il locale che si intende affittare è una “mansarda”, che si trasforma magicamente nella descrizione dell’immobile: la proposta, infatti, è di un “piccolo monolocale mansardato di otto metri quadrati”, perché due metri quadri sono destinati al cosiddetto bagno: dallo scatto, si nota la posizione della doccia, che è esattamente sopra il lavandino e il suo scolo è direttamente sul pavimento. Per il resto, la mansarda, che si trova in una “palazzina tipica bolognese“ al “terzo e ultimo piano senza ascensore“, è dotata di “arredo completo ma essenziale”, adatto “per una persona lavoratrice o studente”.

Della camera da letto, nelle foto, non c’è traccia

‘Essenziale’ è un parolone: l’unico arredo che si può verificare dalle foto è quello dello spazio della cucina, con lavabo, due fornelli, tre cassetti e una piccola dispensa superiore; poi un’altra immagine, intitolata ‘stanza non arredata’, riprende da un’altra angolatura il resto della cucina: un tavolo a muro pieghevole, un piccolo mobile e un altro elettrodomestico che sembrerebbe un frigorifero.

Della camera da letto, nelle foto, non c’è traccia, ma non vi preoccupate, perché l’annuncio fa sapere che “non è in appartamento con altri, ma indipendente”. Oltre a questo, le spese condominiali sono “basse” e il ‘monolocale’ è dotato di “termo autonomo elettrico”. Insomma, la condizione è “ideale come appoggio in centro”.

Per candidarsi come affittuari sono anche necessari dei requisiti: “solo persone referenziate”, recita l’annuncio, che invita i “perditempo” ad astenersi. Per essere presi in considerazione, bisogna “inviare mail con presentazione”. Questo è il secondo caso arrivato all’onore delle cronache a distanza di pochi mesi: a novembre, infatti, è diventato virale l’annuncio di un ‘monolocale’ di soli otto metri quadri messo in affitto a 600 euro in via Orfeo, che si trova in un’altra zona centrale e prestigiosa del centro storico, quella di Santo Stefano.