Il nostro test all'aeroporto di Bologna, dai controlli ai parcheggi: cosa funziona e cosa no Il reportage: migliorate le aree per ispezionare i bagagli e verificare i documenti. Persistono i ‘furbetti’ della sosta selvaggia e quelli che lasciano l’auto dove capita. Pochi taxi e Marconi Express spesso in manutenzione: spostarsi è un’odissea