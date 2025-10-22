Il nostro test all'aeroporto di Bologna, dai controlli ai parcheggi: cosa funziona e cosa no

Bologna, 22 ottobre 2025 - L’aeroporto sta meglio. Gli ultimi anni fatti di attese estenuanti, controlli a rilento ed enormi problemi di parcheggio sono un ricordo che via via sbiadisce, 'in maniera graduale', come ripetono dai vertici del Marconi.
Le nuove macchine per i controlli di sicurezza, aggiornate anche per quanto riguarda le regole più flessibili sui liquidi, hanno contribuito più di tutti a snellire la trafila che, da Bologna, porta a volare praticamente in tutte le parti del mondo. In una mite mattinata di ottobre, autunno inoltrato, lo scalo bolognese che molti passeggeri scelgono per la sua centralità è gremito.