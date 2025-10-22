L'autobus dei sogni
EconomiaIl nostro test all'aeroporto di Bologna, dai controlli ai parcheggi: cosa funziona e cosa no
22 ott 2025
FRANCESCO MORONI
Economia
Il nostro test all'aeroporto di Bologna, dai controlli ai parcheggi: cosa funziona e cosa no

Check in e partenze al Marconi

I controlli e i gate all'aeroporto di Bologna

Aeroporto di Bologna, parcheggi e collegamenti

L'obiettivo dell'aeroporto di Bologna: 11 milioni di passeggeri nel 2025

Il nostro test all'aeroporto di Bologna, dai controlli ai parcheggi: cosa funziona e cosa no

Il reportage: migliorate le aree per ispezionare i bagagli e verificare i documenti. Persistono i ‘furbetti’ della sosta selvaggia e quelli che lasciano l’auto dove capita. Pochi taxi e Marconi Express spesso in manutenzione: spostarsi è un’odissea

La nostra inchiesta all'aeroporto Marconi di Bologna: procedure più snelle permettono di evitare code infinite

Bologna, 22 ottobre 2025 -  L’aeroporto sta meglio. Gli ultimi anni fatti di attese estenuanti, controlli a rilento ed enormi problemi di parcheggio sono un ricordo che via via sbiadisce, 'in maniera graduale', come ripetono dai vertici del Marconi.

Le nuove macchine per i controlli di sicurezza, aggiornate anche per quanto riguarda le regole più flessibili sui liquidi, hanno contribuito più di tutti a snellire la trafila che, da Bologna, porta a volare praticamente in tutte le parti del mondo. In una mite mattinata di ottobre, autunno inoltrato, lo scalo bolognese che molti passeggeri scelgono per la sua centralità è gremito. 

 

