Bologna, 1 marzo 2025 – La data X è arrivata. Dopo 20 giorni dall’annuncio della manovra, entra in vigore oggi l'aumento dei prezzi dei biglietti Tper per l'autobus. Un rincaro per i viaggi sul trasporto dell’53.3% passando da 1.50 euro a 2.30 euro per la corsa singola da 75 minuti. I prezzi rimarranno bloccati fino al 2028 e saranno utilizzabili anche per salire sul tram.