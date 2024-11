Bici a noleggio, Bologna è terza in Italia

Bologna, 20 novembre 2024 - Nel mondo dello sharing, ovvero dei veicoli a noleggio, quello delle biciclette è, tra tutti, il settore che presenta le novità più rilevanti. Il dato emerge dall'ottavo Rapporto nazionale sulla sharing mobility: le biciclette elettriche condivise vanno per la maggiore, specialmente nei servizi di free-floating (noleggio a flusso libero, nel quale l’utente può lasciare il mezzo noleggiato dove preferisce) e le città con il maggior numero di e-bike (biciclette elettriche) sono Milano, Roma e Bologna. Consentono spostamenti veloci ed economici e, si sa, sotto le Torri le due ruote sono il mezzo più conveniente, complici anche i lavori e i cantieri che negli ultimi tempi stanno interessando il centro storico. Inoltre proprio oggi, 18 novembre, è stato approvato alla Camera un ddl relativo al Codice della Strada, che si fa ancora più stringente per chi contravviene al divieto di usare il telefonino alla guida, o per chi si mette al volante dopo aver bevuto o assunto sostanze stupefacenti.