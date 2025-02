Bus e sosta a Bologna: cosa cambia

Bologna, 12 febbraio 2025 - L'aumento dei prezzi dei biglietti Tper per l'autobus a Bologna ha creato una vera e propria bufera. Il rincaro per i viaggi sul trasporto pubblico avrà inizio ufficialmente il primo marzo 2025. Sul biglietto singolo si avrà addirittura un aumento del 53,3% passando da 1,50 euro a 2,30 euro per la corsa da 75 minuti.

Confrontando il costo di Bologna con quello di alcune delle principali città, si potrà notare che è superiore al prezzo sia di Milano (il cuui biglietto costa 2,20 euro per 90 minuti) che di Roma, in cui il viaggio costa 1,50 euro per 100 minuti. Ma il prezzo nella nostra città è più alto anche rispetto a Parigi in cui il biglietto per il bus o il tram ha il costo di 2 euro.

L'aumento riguarderà anche la sosta e i parcheggi per le auto si di residenti che non con nuove regole per la ztl.

Ecco i dettagli.