Dove comprare casa a Bologna: le 5 zone dove i prezzi degli immobili sono più bassi

Bologna, 3 giugno 2025 – Dal monolocale usato e conveniente in zona Pilastro al trilocale nuovo (ma più dispendioso) tra Battindarno, Nenni e piazza Giovanni XIII. Eccole, le 5 zone di Bologna dove comprare casa potrebbe costare meno: i dati sono divisi per tre tipologie di abitazione (monolocale, bilocale, trilocale), oltre alla distinzione tra nuovo e usato. In questo modo si ottiene una fotografia dettagliata di una bella fetta del mercato immobiliare bolognese per chi è intenzionato ad acquistare un immobile e, magari, non possiede budget esorbitanti. I dati sono forniti da Nomisma, società di ricerche e analisi in ambito economico, che spesso offre indicatori e numeri che aiutano a comprendere meglio la vita sotto le Due Torri. Tanti, infatti, i dossier che raccontano Bologna realizzati dal gruppo.

Va purtroppo ricordato che oltre all'acquisto della casa, chi sceglie di vivere a Bologna, deve metere in conto anche alti costi di gestione dell'immobile: Bologna è infatti la terza città più costosa in Italia per il mantenimento. Una media di 16.465 euro all’anno: una cifra che racchiude rate del mutuo, bollette (luce, gas e acqua), tasse, manutenzioni e altre spese, cioè circa 1.370 euro al mese (dati Facile.it e Mutui.it). Esistono alternative? In un certo senso sì: abitare fuori Bologna, in un'altra provincia della regione, scelta magari in base alla qualità della vita.