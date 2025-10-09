Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Bologna
EconomiaMercato immobiliare a Bologna: prezzi più alti, come vanno le vendite nel 2025
9 ott 2025
MARISA COLIBAZZI
Economia
Mercato immobiliare a Bologna: prezzi più alti, come vanno le vendite nel 2025

Mercato immobiliare a Bologna: prezzi più alti, come vanno le vendite nel 2025

Si registrano vivaci segnali di ripresa, con investimenti nel living. Secondo lo studio condotto dal Centro Studi IPI nel 2024 sono state 5.783 le compravendite, sono state già 2.953 nel primo semestre dell'anno in corso. In aumento le locazioni per studenti e lavoratori, anche per effetto degli affitti brevi in centro

L'andamento del mercato immobiliare residenziale a Bologna secondo lo studio del Gruppo Ipi

Parte da un quadro generale del mercato immobiliare dell’Emilia Romagna, per poi focalizzarsi su quello di Bologna, lo studio condotto dal Centro Studi IPI presentato nell’ambito della seconda tappa locale di Ipiincontra. Descrive un mercato immobiliare che, a livello regionale, mostra segnali concreti di ripresa nonostante il contesto complessivo. Un mercato in cui le strategie di investimento sono sempre più selettive, allineate alle esigenze economiche, sociali, turistiche, con una crescente diversificazione geografica che include anche località secondarie, ma ad alto potenziale.
Il mercato immobiliare di Bologna, secondo l’analisi del Centro Studi di IPI, mostra forte dinamismo, sostenuto da indicatori economici positivi e da una domanda in continua crescita, anche se accompagnata da alcune tensioni strutturali, in particolare nel segmento delle nuove costruzioni.

