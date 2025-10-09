Mercato immobiliare a Bologna: prezzi più alti, come vanno le vendite nel 2025 Si registrano vivaci segnali di ripresa, con investimenti nel living. Secondo lo studio condotto dal Centro Studi IPI nel 2024 sono state 5.783 le compravendite, sono state già 2.953 nel primo semestre dell'anno in corso. In aumento le locazioni per studenti e lavoratori, anche per effetto degli affitti brevi in centro