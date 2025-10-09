Mercato immobiliare a Bologna: prezzi più alti, come vanno le vendite nel 2025

Parte da un quadro generale del mercato immobiliare dell’Emilia Romagna, per poi focalizzarsi su quello di Bologna, lo studio condotto dal Centro Studi IPI presentato nell’ambito della seconda tappa locale di Ipiincontra. Descrive un mercato immobiliare che, a livello regionale, mostra segnali concreti di ripresa nonostante il contesto complessivo. Un mercato in cui le strategie di investimento sono sempre più selettive, allineate alle esigenze economiche, sociali, turistiche, con una crescente diversificazione geografica che include anche località secondarie, ma ad alto potenziale.
Il mercato immobiliare di Bologna, secondo l’analisi del Centro Studi di IPI, mostra forte dinamismo, sostenuto da indicatori economici positivi e da una domanda in continua crescita, anche se accompagnata da alcune tensioni strutturali, in particolare nel segmento delle nuove costruzioni.
