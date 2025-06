Quali sono i Comuni più ricchi a Bologna: ecco la top10

Bologna, 6 giugno 2025 - Una Bologna sempre più ricca. La Città Metropolitana è seconda in Italia per reddito medio complessivo. Il reddito medio sale a 29.533 euro, un valore in crescita del 4,5% (erano 28.260 nel 2022) e più alto del 9% rispetto a quello regionale (27.083 euro) e dell’18,9% rispetto al dato nazionale (24.829 euro).

Soprattutto, la metropoli stacca Roma (28.643 euro) e diventa seconda tra le città metropolitane dello Stivale, dietro alla sola Milano che supera i 33mila euro di reddito medio. Nei pressi del podio Firenze (27.540) e Torino (27.263).

Dati questi rivelati dalla Città metropolitana ed elaborati dal Servizio Studi e Statistica, attraverso quelli diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rapporto sulle dichiarazioni fiscali del 2024 (quindi con le entrate del 2023).