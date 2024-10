Sciopero dopo il disastro Toyota Handling: chi aderisce

Bologna, 24 ottobre 2024 - "Basta morti sul lavoro". È lo slogan che campeggia sui cancelli delle aziende emiliano romagnole, per lo sciopero proclamato dalle sigle dei metalmeccanici dei sindacati confederali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil. Otto ore di sciopero, nella giornata di domani, 25 ottobre, dopo il disastro di mercoledì 23 ottobre alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, a Bologna, dove un'esplosione ha causato la morte di due lavoratori, il 34enne Fabio Tosi e il 37enne Lorenzo Cubello. In città, lo sciopero riguarda "tutto il comparto industriale bolognese", con un presidio che si terrà fuori dall'azienda (che dopo la tragedia ha sospeso le attività) in cui è avvenuta l'esplosione, in via Persicetana Vecchia.