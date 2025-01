Vintage a Bologna, tutti a Vinokilo: le foto

Bologna, 20 gennaio 2025 - Boom di presenze per Vinokilo. Si è tenuta infatti nel weekend, l'evento di provenienza tedesca dedicato agli abiti vintage. Vestiti, jeans e indumenti usati, hanno riempito le grucce, i banconi e gli appendiabiti nello spazio dedicato alla vendita al Dumbo, in via Camillo Casarini 19.

La particolarità dell'evento sta nel fatto che il prezzo dei vestiti dipende dal peso, né quindi dalla marca né dal tipo di indumento. È proprio questa caratteristica ad aver reso Vinokilo, o Vintage kilo, uno delle iniziative dedicate al vintage più famose e frequentate d'Europa.