Schlein alla Perla, visita al presidio: “Subito il tavolo in ministero”

Bologna, 9 ottobre 2023 – “Chiamerò il ministro Adolfo Urso oggi stesso". La segretaria del Pd Elly Schlein arriva al presidio delle lavoratrici della Perla poco prima delle 13. Un presidio silenzioso per rispetto del lutto che ha colpito una delle dipendenti dell'azienda di intimo di lusso ma non è mancato qualche applauso dietro gli striscioni e un albero di Natale ri cartapesta "senza piano industriale questo per noi sarà l'ultimo Natale".

"Non vi lasceremo sole", dice la segretaria dem, chiedendo al governo di non perdere tempo e di accelerare la convocazione del tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy.

La leader Pd – che giorni fa ha incontrato a Crevalcore anche i lavoratori della Marelli – ha indossato la maglia rossa delle lavoratrici e firmato il suo impegno sullo striscione a forma di reggiseno e ha fatto sapere che alla manifestazione dem dell'11 novembre a Roma le vertenze delle aziende bolognesi saranno al centro del corteo.

Tra le lavoratrici resta l'incertezza sul pagamento degli stipendi: "Dovrebbero arrivare domani, ma ancora non sappiamo nulla", spiegano la segretaria generale della Filctems, Stefania Pisani, e Maria Angela Occhiali della Uiltec.