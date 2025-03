Scioperi e cortei l’8 marzo a Bologna: quali servizi si fermano e cosa sapere

Bologna, 7 marzo 2025 - Un 8 marzo di cortei e scioperi all’interno di tutto il perimetro del territorio metropolitano bolognese. Oltre alle iniziative lanciate dal Comune e da Città metropolitana, nel pomeriggio di sabato (alle 15.30) avverrà il raduno che precede il tradizionale corteo di Non una di meno. La sfilata partirà alle 16.30 da Porta Saragozza, passando lungo via Sant’Isaia, piazza Malpighi e via Amendola, e arriverà in piazza dell’Unità. Un percorso di quasi quattro chilometri contro violenza patriarcale, guerre e povertà.

“L’8 marzo 2025 chiamiamo allo sciopero transfemminista dal lavoro produttivo, riproduttivo e di cura, dei consumi – scrive in una nota l’associazione organizzatrice della manifestazione –. Abbattiamo i ruoli e le aspettative di genere, per boicottare la riproduzione di un sistema sociale sempre più violento e autoritario. Chi sostiene la cultura patriarcale parla della sicurezza come ordine, controllo, repressione e punizione. Rispondiamo che la sicurezza è l’educazione alla sessualità, alle emozioni e al consenso”.

Stop di 24 ore settori pubblici e privati

In concomitanza con la Giornata internazionale dei diritti delle donne, è prevista una giornata di scioperi anche a Bologna. Lo stop di 24 ore, indetto dalle sigle nazionali di Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap, coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato, dalla sanità alle scuole. Si fermeranno anche i trasporti con possibili disagi per i viaggiatori, con ritardi, cancellazioni e rallentamenti della viabilità.

Sciopero dei treni

In protesta il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord dalle ore 21 di venerdì 7 alle ore 21 di sabato 8 marzo 2025. “Tutti i treni possono subire cancellazioni o variazioni”, si legge sul sito di Trenitalia, ma l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Per il trasporto Regionale, fa sapere Rfi, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Garanzie anche per i treni a lunga percorrenza. Di seguito le info per chi intende rinunciare al viaggio e vuole chiedere il rimborso a partire dall’annuncio di sciopero: - fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; - fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; - in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. - Anche il comparto autostradale aderirà, con uno stop dalle 22 del 7 marzo alle 22 dell’8.

Sanità: chi si fermerà

Nell’ambito di una vertenza su scala nazionale, anche alcuni settori dell’Ausl Bologna sono coinvolti: gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi); gli operatori della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e della dirigenza non sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa. L’azienda ha già attivato le procedure idonee a garantire all’utenza i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale così come previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dagli accordi sindacali in caso di sciopero.

Hera: disagi nei servizi ambientali

Potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti da Hera, in particolare quelli ambientali. Saranno garantite le prestazioni minime assicurate per legge e, al termine dello sciopero, i servizi torneranno alla normale operatività.

Aerei: disagi e cancellazioni

Il sindacato Usi-Cit ha indetto uno sciopero che interesserà il personale aereo per l'intera giornata dell'8 marzo. Di conseguenza, si prevede la possibilità di ritardi e cancellazioni di voli su tutto il territorio.

Scuola e università

Flc Cgil ha proclamato lo sciopero di tutto il personale scolastico e universitario.