Sciopero 13 dicembre a Bologna: bus, sanità e scuola

Bologna, 11 dicembre 2024 – Venerdì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, è in programma un nuovo sciopero nazionale che nelle intenzioni dei sindacati dovrebbe essere di 24 ore nel settore pubblico e privato e che coinvolgerà treni, bus, taxi e Ncc (questi ultimi scenderanno in piazza, assieme a Uber, il 12 e 13 dicembre contro i Decreti Salvini). Escluso il settore aereo, che manifesterà il 15 dicembre.

A proclamare l’agitazione questa volta è stato il sindacato di base Usb e vi hanno aderito anche le sigle Fi-si e Usb Lavoro Privato. Il carattere generale della manifestazione coinvolgerà non solo i trasporti, ma tutti i servizi, dalla scuola alla sanità.

Nonostante il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, abbia firmato un provvedimento per ridurre lo sciopero a quattro ore, dal sindacato fanno sapere che l’agitazione è confermata, dal 12 sera al 13 dicembre.

Per i bus e le corriere Tper di Bologna lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al Marconi Express, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di venerdì 13 dicembre. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera.

I treni possono subire cancellazioni o variazioni dalle 9 alle 13 per lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali. Sono gantiti anche i treni lunga percorrenza.

I passeggeri, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Qui la tabella dei treni garantiti.

Anche il servizio scolastico e lo svolgimento delle attività didattiche non sono garantite. Gli istituti, dunque, invitano i genitori a verificare la presenza del personale sia al mattino sia cambio turno.

Per quanto riguarda l’Azienda Usl di Bologna, lo sciopero interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi).

L’Ausl di Bologna "ha attivato le procedure idonee a garantire all’utenza i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale così come previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dagli accordi sindacali in caso di sciopero".