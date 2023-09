Sciopero 18 settembre 2023 a Bologna, stop a bus e mezzi pubblici: info e orari

Bologna, 13 settembre 2023 – Sarà un lunedì di disagio per chi si sposta con i mezzi pubblici. Lunedì 18 settembre è infatti indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale che coinvolgerà le principali città italiane. A Bologna, il personale Tper fa sapere che aderirà alla mobilitazione indetta dal Sindacato generale di base Sgb. Ecco le corse garantite, info e orari dello sciopero.

Sciopero Tper: orari e corse garantite a Bologna

Lo sciopero si svolgerà dalle 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio nei bacini di Bologna e Ferrara. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Dei mezzi urbani, suburbani ed extraurbani saranno garantite soltanto le corse dal capolinea centrale verso la periferia e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Lo sciopero coinvolgerà anche il personale dedicato al ‘Marconi Express’, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di lunedì 18 settembre. Durante lo sciopero per qualsiasi informazione è attivo il call center telefonico al numero 051-290290.

Imola e Ferrara

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera. Per quanto riguarda mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara, invece, saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.