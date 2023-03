Sciopero 8 marzo 2023 Bologna, Tper e scuole: i servizi a rischio

Sciopero 8 marzo NonUnaDiMeno

Festa della donna 2023, gli eventi in Emilia Romagna: cosa fare l’8 marzo

Bologna, 7 marzo 2023 – Altro che festa: le donne scioperano mercoledì 8 marzo, e non saranno sole. Lo stop, infatti, viene sia dai sindacati che hanno indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore che dal collettivo NonUnaDiMeno. Pertanto, in occasione della Giornata internazionale della donna, si prevedono diversi disagi a Bologna, ecco quali.

Sciopero generale 8 marzo 2023

Braccia incrociate per 24 ore per operatori di alcuni settori dal trasporto pubblico alla scuola e alla sanità. Lo sciopero è indetto contro la violenza sulle donne e in supporto dei loro diritti, a partire da quello all'aborto e quello all'eguaglianza salariale.

Ecco sindacati che proclamato lo stop: Adl Cobas, Cobas Sanità Università e Ricerca, Cub, Slai Cobas per il sindacato di classe e Usb. Aderiscono Cub Sanità, Usb Pi, Usi Cit e Usi educazione.

Corteo 8 marzo Bologna: orario e percorso

Il corteo dell’8 marzo si formerà attorno alle 17 ma partirà verso le 18.30, con punto di partenza piazza XX settembre. Dopodiché proseguirà lungo via dei Mille e proseguirà sui viali, strada statale 64 Porrettana, proseguendo su viale Silvani, superare porta San Felice verso viale Vicini; qui, svoltare per Sant'Isaia e risalire verso piazza Malpighi; dopodiché, da via Ugo Bassi raggiungere piazza Maggiore attorno alle 21.

Sciopero 8 marzo Tper e trasporti

Si preannunciano grandi disagi per il trasporto pubblico. Il Cub ha infatti aderito allo sciopero generale di 24 ore; pertanto, i servizi Tper a Bologna e Ferrara non sono garantiti dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Lo sciopero riguarda anche il Marconi Express il cui servizio potrebbe non essere garantito nel corso della giornata. Per qualsiasi info è possibile contattare il numero di telefono 051-290290.

Sciopero treni 8 marzo 2023

Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome, in adesione a uno sciopero generale, dalle ore 21 di martedì 7 alle 21 di mercoledì 8 marzo.

Trenitalia informa che saranno comunque assicurati i servizi minimi di trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21).

Sciopero scuola 8 marzo

Anche Cobas Emilia Romagna ha aderito allo sciopero generale dell’8 marzo per una scuola "pubblica, laica, gratuita e antifascista per tutti" si legge in una nota il sindacato di base.

"Vogliamo che la nostra presenza sia espressione di una pratica pedagogica femminista e transfemminista nella trasmissione della conoscenza e nella pratica della relazione".

I Cobas saranno presenti anche alla manifestazione del pomeriggio organizzato da Non una di meno, con ritrovo in piazza XX Settembre alle 17. Pertanto, si preannunciano disagi per quanto riguarda lezioni scolastiche e universitarie.

Sciopero 8 marzo: Hera e sanità

Anche Hera informa che giovedì potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali, anche nei call center e agli sportelli commerciali. Saranno infatti garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Ad ogni modo, Hera comunica che lo sciopero è stato revocato per gli altri settori (acqua, teleriscaldamento, energia elettrica e gas).

Infine, disagi anche per la sanità. L'Ausl di Bologna, infatti, garantisce i livelli minimi di attività previsti. Lo sciopero interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) e la dirigenza medica e veterinaria, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.