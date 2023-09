Sciopero aerei 29 settembre 2023: voli cancellati all’aeroporto di Bologna

Bologna, 28 settembre 2023 - Mentre il settore Tpl ha rinviato la mobilitazione al prossimo 9 ottobre, è confermato lo sciopero aerei del 29 settembre 2023.

Si tratta del terzo sciopero del settore, dopo quelli di giugno e luglio scorsi. Previsti disagi all’aeroporto Marconi di Bologna, dove molti voli sono stati cancellati in segno di protesta e molti altri ritarderanno.

Tra le compagnie aeree coinvolte c’è EasyJet che sciopera dalle 13 alle 17, ma anche alcuni voli ItaAirways sono stati annullati.

Sciopero aerei: perché e quanto dura

Lo sciopero generale nazionale durerà 24 ore. Come proclamano le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo, il settore aereo protesta per il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2017.

A quanto è emerso, l’incontro di lunedì scorso 25 settembre con la controparte Assohalnders e quello di ieri al Mit per il rinnovo del Ccnl non sono andati come speravano i sindacati che, in assenza di un accorso sul rinnovo del contratto, hanno confermato lo sciopero.

Fasce orarie garantite

Lo sciopero aereo rispetta comunque le fasce di garanzie. Pertanto, i voli compresi tra le 7 e le 10 e dalle 18 alle 21 saranno effettuati.

Sciopero aerei Bologna: elenco dei voli cancellati (qui l’aggiornamento in tempo reale)

Lufthansa Francoforte (LH291 NH6204 UA9528 SQ2117) delle ore 6:05 Air Dolomiti Monaco (EN8245 UA9706) delle ore 6:20 ITA Airways Roma Fiumicino (AZ1312 DL6613 RJ3564 SV6705) delle ore 6:30 Austrian Airlines Vienna (OS548) delle ore 10:30 Swiss International Air Lines Zurigo (LX1669) delle ore 10:40 Lufthansa Francoforte (LH283 NH6008 UA8773) delle ore 11 Eurowings Colonia (EW839) delle ore 11:50 Air Dolomiti Monaco (EN8241) delle ore 13:25 Klm Amsterdam (KL1584 DL9419 MU1815 CZ1389) delle ore 13:50 Lufthansa Francoforte (LH285 NH6008 UA9394 SQ2115) delle ore 14:45 Swiss International Air Lines Zurigo (LX1671) delle ore 15 ITA Airways Roma Fiumicino (AZ1318 AR7251 AT9158) delle ore 15:25 Aegean Airlines Atene (A3683) delle ore 16:35 Pegasus Airlines Istanbul Saw (PC1218) delle ore 16:40 Luxair Lussemburgo (LG6582) delle ore 17:15 Klm Amsterdam (KL1592 KQ1592 MF1592) delle ore 17:25 Air France Parigi CDG (AF1329) delle ore 18