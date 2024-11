Sciopero degli autobus a Bologna e Ferrara venerdì 8 novembre: cosa sapere

Bologna, 2 novembre 2024 - Venerdì 8 novembre sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. A indire lo stop degli autobus, senza rispetto delle fasce di garanzia, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna.

È prevista una manifestazione nazionale di tutti lavoratori dipendenti delle imprese, cui si applica il Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl). Essendo escluse fasce di garanzia, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano dei bacini di Bologna e Ferrara non saranno garantiti nel corso dell’intera giornata di venerdì 8 novembre. Anche il servizio “Marconi Express”, per effetto dell’adesione dei lavoratori allo sciopero, potrà anch’esso non essere garantito per tutto il corso dell’intera giornata.