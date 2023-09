Bologna, sciopero treni e bus del 29 settembre rinviato: quando e perché

Bologna, 27 settembre 2023 - Lo sciopero previsto per questo venerdì 29 settembre è rinviato a lunedì 9 ottobre. È quanto comunicato da Usb lavoro privato che rivendica così lo sciopero nazionale di 24 ore del personale del Trasporto pubblico.

La nota appare subito dopo la notizia dalla precettazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini che riduceva lo sciopero previsto per questo venerdì a sole 4 ore.

Pertanto, venerdì 29 settembre i servizi Tper a Bologna e Ferrara saranno regolarmente garantiti. “Non bastano 4 ore, non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti - si legge in una nota - Per permettere a tutti gli autoferrotranvieri di poter scendere in piazza e manifestare il loro dissenso. Una giornata, quella del 9 ottobre 2023, che per tutti gli autoferrotranvieri si trasforma in un grande impegno di mobilitazione per il diritto dell'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali”.