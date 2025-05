Sciopero treni oggi, a Bologna ritardi e cancellazioni

Bologna, 23 maggio 2025 - Sciopero dei treni, oggi 23 maggio, cancellazioni e ritardi anche a Bologna. Si registrano già una decina di treni cancellati, tra regionali e convogli Alta Velocità a lunga percorrenza, e qualche ritardo, fino a 35 minuti al momento per i treni in partenza. I monitor in stazione informano i passeggeri che dall'una di stanotte fino alle 23.59 i treni potranno subire ritardi o variazioni. Numerosi disagi per i passeggeri e i pendolari. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo FS, Italo e Trenord.

In Emilia Romagna per i servizi di Trenitalia e Trenitalia Tper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e a questo link.

Nel caso in cui i passeggeri volessero rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: - fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; - fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.