Sciopero 8 settembre, voli a rischio e possibili ritardi anche all’aeroporto di Bologna

Bologna, 7 settembre 2023 - Previsti disagi anche all'Aeroporto Marconi di Bologna a causa dello sciopero nazionale degli aerei di 24 ore, previsto per venerdì 8 settembre. I viaggiatori - sotto le due Torri così come in tutta Italia - potrebbero incorrere in notevoli difficoltà, per via di cancellazioni e ritardi.

Quanto dura lo sciopero

Questo sciopero, organizzato da diverse organizzazioni sindacali, durerà 24 ore, dalla mezzanotte dell'8 settembre fino alle 23.59 dello stesso giorno, causando interruzioni e ritardi nei voli. Sono già 30 i voli cancellati su scala nazionale da Ita Airways, tra cui quelli che collegano Bologna a Roma Fiumicino (andata e ritorno). A sospendere l'attività saranno lavoratori del settore aereo, aeroportuale e delle imprese correlate agli aeroporti.

Come richiedere il rimborso per ritardi o cancellazioni

In caso di annullamento del volo, le compagnie aeree devono seguire il Regolamento Comunitario e offrire assistenza ai passeggeri, inclusa l'opzione di un volo alternativo. Coloro che subiranno disagi a causa di modifiche o cancellazioni dei voli avranno la possibilità di richiedere un rimborso.

Ita Airways ha dichiarato che, in caso di cancellazione o modifica dell'orario del volo, i passeggeri possono modificare la loro prenotazione senza incorrere in penali o richiedere un rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o subisce un ritardo superiore a 5 ore) entro il 13 settembre 2023. Per farlo, è possibile chiamare il numero verde o contattare l'agenzia di viaggio presso cui è stato acquistato il biglietto.

Le motivazioni dello sciopero

L'astensione dal lavoro dell'8 settembre 2023 è stata organizzata da diversi sindacati, sia di base che confederati, nel settore aeroportuale e dell'aviazione. Gli impiegati di questi settori hanno preso questa iniziativa per sostenere la loro richiesta di miglioramenti nei contratti e per ottenere un aumento salariale che tenga conto dell'alta inflazione.