Slow Wine Fair Bologna 2023: torna la fiera del vino

Vino

Bologna, 26 febbraio 2022 - L’attesa è finita. E, con il calice alzato al cielo, si può ora brindare a nuove sfide. Dopo il successo della prima edizione, Slow Wine Fair - la fiera dedicata al vino buono, pulito e giusto - torna, oggi, ad accogliere visitatori e buyer da tutto il mondo.

Nella sua giornata di debutto - l’unica aperta al pubblico - nei padiglioni 15 e 20 del quartiere fieristico si contano ben 750 cantine, provenienti da tutte le regioni dello Stivale e da 21 Paesi del mondo, così come 3000 etichette da scoprire, riscoprire e degustare.

Organizzata da BolognaFiere e Sana, Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, con la direzione artistica di Slow Food, Slow Wine Fair è nata dal connubio fra la trentennale esperienza di BolognaFiere nel mondo del biologico con Sana e lo storico impegno di Slow Food sui temi della biodiversità, della sostenibilità ambientale e dell'equità sociale.

Gli appassionati, oggi, avranno la possibilità di scoprire vini frutto di un'agricoltura sostenibile, le cui parole d'ordine sono biodiversità, tutela del paesaggio agricolo, uso ponderato delle sue risorse, crescita culturale e sociale delle comunità contadine, oltre a una sempre maggiore consapevolezza dei consumatori.

Un'occasione di conoscenza e approfondimento offerta dal ricco banco di assaggio e dalle otto Masterclass (di cui tre in programma soltanto oggi) e dalle conferenze in programma nella Slow Wine Arena - Reale Mutua e in Sala Opera nel corso dei prossimi giorni.