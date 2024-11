Eima a Bologna, bagno di folla per il ct Luciano Spalletti

Bologna, 8 novembre 2024 – Una volta dato il via, al padiglione 16 della Fiera dedicato a Eima, lo staff di Landini-Argo tractors ha distribuito ad alcune persone dei cappelli di paglia del marchio di trattori.

L'occasione è la visita del commissario tecnico della Nazionale di calcio Luciano Spalletti, testimonial del marchio Landini, parte del gruppo Argo tractors.

"Questa accoglienza - calorosa - a me riservata, mi auguro che sia la stessa che verrà trasmessa ai nostri calciatori della Nazionale, per motivarli ancor di più a ottenere buoni risultati sul piano internazionale", incita Spalletti una volta arrivato nello spazio dedicato ai 140 anni dell'azienda fondata nel reggiano.

Il ct della nazionale di calcio, Luciano Spalletti, ambasciatore del made in Italy alla fiera delle macchine agricole Eima

Dopo l'ingresso sulle note di ‘Un'estate italiana’, Spalletti stringe le mani e sorride in modo affettuoso a un ragazzo che ha urlato ad alta voce il “mantra” del mister toscano: "Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c’è altra strada”, grida il ragazzo guardando un sorridente Spalletti, il quale coglie il riferimento e abbraccia il suo tifoso.

Un bagno di folla ha accolto il mister toscano. Sono decine i ragazzi, le maglie azzurre e cori per Spalletti. "Per me è un onore essere accostato a un brand storico italiano come Landini”, ammette Spalletti. Presente anche qualche tifoso del Napoli, i quali hanno ricordato all’allenatore l’avventura partenopea del 2022-23 conclusasi con la vittoria dello Scudetto.

“Molti trovano la ‘pappa pronta’. Altre persone, invece, la strada devono crearsela da soli – parla Spalletti nel suo breve intervento – . Questo a me è stato permesso, sia in agricoltura che nel calcio”.

Azzurro è anche il colore di Landini. "Ho un serie 5 piccolo che a campo aperto, però, fa molta strada”, dice il mister descrivendo il suo modello di trattore Landini – Argo tractors.

Spalletti, infine, ha indossato il cappello di paglia Landini e si è intrattenuto per alcune foto e autografi con i tanti presenti, prima di dirigersi verso Coverciano dove preparerà e annuncerà le convocazioni per le partite contro Belgio (14 novembre a Bruxelles) e Francia (17 novembre a San Siro, Milano), valevoli per la Nations League.