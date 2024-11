Spesa a domicilio con consegne ultra rapide: chi le fa a Bologna

Bologna, 18 novembre 2024 – Novità per chi ha poco tempo e opta per la spesa a domicilio. In arrivo a Bologna un servizio di consegne ultra-rapide: sarà disponibile sette giorni su sette, rendendo così più facile fare la spesa in città. Obiettivo raggiunto grazie al nuovo magazzino urbano di Carrefour e Glovo. Si tratta del secondo Carrefour Sprint in Italia dopo quello aperto a Firenze. Glovo gestirà integralmente il servizio di consegne attraverso il proprio magazzino urbano, garantendo tempi sempre inferiori a 30 minuti.

I clienti avranno accesso a un catalogo di oltre 3.500 prodotti. A supporto del lancio, saranno offerte promozioni speciali fino al 50% di sconto sui prodotti, insieme a riduzioni sui costi di consegna. "Con l’apertura del secondo ‘Carrefour Sprint’ a Bologna puntiamo a portare la partnership a un livello superiore, offrendo ai consumatori un servizio ancora più rapido, completo e innovativo,” ha dichiarato Alberto Dolcetta, Direttore Quick-commerce & Brands Ads di Glovo Italia.

"Questo nuovo traguardo della collaborazione con Glovo - ha detto Alessandra Grendele, Direttrice Merchandise, Marketing ed e-commerce di Carrefour Italia - è perfettamente in linea con l'obiettivo di Gruppo di diventare una Digital Retail Company attraverso un approccio sempre più omnicanale. Continuiamo a lavorare per offrire ai nostri clienti servizi sempre più innovativi che garantiscano la migliore qualità e freschezza del prodotto e rendano più facile l’esperienza di shopping quotidiana anche attraverso i canali digitali”.