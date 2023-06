Stop ai voli cargo di notte a Bologna, Sonia Bonfiglioli si oppone: "File di camion per spedire le merci"

Bologna, 10 giugno 2023 – Bloccare i voli cargo della notte avrebbe "un’immediata conseguenza: l’impennata nel numero di camion sulle nostre strade e autostrade". La previsione è di Sonia Bonfiglioli, imprenditrice, vicepresidente di Confindustria Emilia Centro, che invita a considerare il tema dei voli rumorosi da un nuovo punto di vista. Con una premessa: "Il tema dell’inquinamento acustico è senz’altro importante. Ma ricordo che i parametri del ‘Marconi’ sono in regola con i limiti di legge fissati per gli aeroporti".

Perché prevede un boom di camion se si fermano i cargo?

"Perché i voli cargo portano materiali e componenti alle aziende del nostro territorio: packaging, automotive, medicale. E ripartono con i prodotti delle nostre imprese destinati ai mercati del mondo".

Quindi?

"Tutte queste merci finirebbero per viaggiare su camion. Per esempio, perché possano essere spedite da un altro aeroporto".

Che numeri si possono stimare?

"Dipende dal numero dei voli eliminati. Ma parliamo senz’altro di decine di camion, tutte le notti, sulla rete stradale locale, in tangenziale e in autostrada. Insomma, si finirebbe per barattare decibel con CO2. Un’equazione pericolosa".

Quale alternativa si può ipotizzare?

"Se si trovasse una soluzione tecnica per fare volare questi cargo con rotte che mitighino l’inquinamento acustico sulla città, perché non provare? Si potrebbe presto valutarne l’efficacia. Ma non basterebbe comunque".

In che senso?

"Credo sia arrivato il momento di affrontare il tema della logistica a tutto tondo".

A cosa pensa?

"Bologna e la nostra regione sono in posizione baricentrica nel Paese, sono un nodo spontaneo. Abbiamo il dovere, come cittadini e imprenditori, di spingere verso un ambiente più sostenibile, più pulito. Sia dal punto di vista dell’inquinamento acustico che di quello atmosferico".

Quale soluzione possibile?

"Penso si debba lavorare a un grande e serio progetto di mobilità davvero sostenibile, soprattutto per le merci. Partendo da questa città – che fra l’altro ha due scali ferroviari: la stazione e l’Interporto – e da questa regione, in un territorio che è fra i più produttivi in Europa".

In pratica?

"Immagino si possa fare migrare una serie di trasporti merci dall’aereo e dalla gomma alla rotaia, al treno. So bene che si tratta di un progetto ambizioso, tecnicamente complesso, che non si può realizzare dall’oggi al domani. Ma lancio questa idea al Governo, alla Regione e a tutti i soggetti interessati. Credo sia il momento giusto per occuparsene seriamente".