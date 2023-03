Superbonus, Cna in campo a Bologna: “Compriamo i crediti bloccati”

Superbonus, i numeri a Bologna

Bologna, 5 marzo 2023 – Superbonus, il cammino appare tutt’altro che in discesa. E nei cantieri "fare progetti" sembra quasi un’utopia. Dopo l’allarme lanciato pochi giorni fa, secondo cui sono ben 5.000 le imprese edili bolognesi che rischiano la chiusura a causa del blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura deciso dal governo, un’indagine di Cna Bologna mette la delicata questione sotto la lente di ingrandimento. E a emergere sono ora altri numeri, decisamente preoccupanti: su un migliaio di imprese edili campionate, quasi la metà (43%) ha bloccati i crediti fiscali derivanti da Superbonus 110% e bonus edilizi vari. A fronte di una simile emergenza, Cna scende in campo ed è pronta, se la situazione non cambierà, ad acquistare direttamente i crediti bloccati delle aziende, dando loro liquidità e ossigeno. Superbonus Bologna, l’allarme dei sindacati: "Duemila posti di lavoro a rischio" La fascia più interessata (il 20% delle imprese) ha crediti dai 100.000 ai 200.000 euro e la stessa percentuale si ripete per le imprese con i crediti dai 10.000 ai 20.000 euro. Il 16% delle imprese, invece, ha crediti dai 50.000 ai 100.000 euro, mentre il 12% supera i 500.000 euro. Il Superbonus riguarda ‘solo’ il...