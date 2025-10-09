I supercomputer del Cineca, Ubertini: “La nostra intelligenza artificiale aiuterà le imprese”

Bologna, 9 ottobre 2025 – Ritorno al futuro. C’era una volta il Cern, quell’idea di laboratorio per far sì che gli scienziati di tutto il mondo potessero portare avanti ricerche di frontiera. Insieme, con una grammatica futura e non futuribile. E c’è ora – e ci sarà – il Cineca, quell’idea di laboratorio “rivista in chiave moderna” per costruire in Europa, e da qui al mondo, “un’infrastruttura unica per permettere di fare ricerca e innovazione sull’intelligenza artificiale non solo a scienziati e ricercatori, ma anche alle imprese”.

Francesco Ubertini, già magnifico rettore dell’Alma Mater di Bologna, docente e presidente appena riconfermato del consorzio – al primo colloquio dopo il bis fortemente sostenuto dal ministro Anna Maria Bernini – traccia la rotta per i prossimi cinque anni. Mentre deflagra il dibattito sull’IA e Cineca, con il gioiello Leonardo, allena sistemi e modelli di ‘nuovi ChatGpt’.

Ubertini, quale prospettiva?

“Partiamo da due elementi fondamentali. Il primo è la strategia europea in cui siamo pienamente inseriti. Il secondo è l’impulso, cioè la visione strategica che il ministro Bernini ha dato”.

Con investimenti.

“Dal supercalcolatore Leonardo ai fondi Pnrr fino all’It4lia AI Factory cubiamo un miliardo di euro. Il primo computer quantistico è arrivato, il secondo entro fine anno. Un miliardo solo di macchine: straordinario”.

Traduciamo.

“Questo miliardo arriverà a essere pienamente operativo entro la primavera. È una piattaforma per attirare talenti da tutto il mondo. Ma soprattutto per accelerare l’innovazione nelle imprese e nelle start-up”.

Presidente, questo patrimonio diventa dunque aperto a tutti? Pare un cambio di marcia nei confronti del privato.

“Prima di ‘accendere’ Leonardo, le risorse di calcolo per le imprese erano relativamente poche. Con Leonardo, oggi solo il 30% è assorbito da progetti per imprese, il 70% dall’Accademia. Dove vogliamo arrivare?”.

Dove?

“A un bilanciamento, vogliamo arrivare il prima possibile ad avere un 50/50”.

Intercettando chi?

“Piccole e medie imprese o startup di tipo tecnologico”.

Tutto bello: ma come farlo?

“Le parole contano: passiamo da essere centro di calcolo europeo a fabbrica di intelligenza artificiale. Svilupperemo tutto uno strato di servizi per aiutare l’ecosistema a crescere, dando soluzioni: partiamo dalle piccole imprese che hanno già una domanda pronta, poi ci sono quelle che vanno aiutate anche a formulare questa domanda. Mettiamo a disposizione infrastruttura e servizi. Come fossero i mattoncini della Lego”.

Accelerazione e innovazione. Ma servono soldi e cultura.

“Parliamo di applicazioni che non sono ChatGpt per scrivere un documento o fare sintesi. Parliamo di tecnologie che vanno integrate nell’azienda”.

Questo è un punto cruciale.

“Sì, perché noi oggi stiamo sperimentando che che significa essere dipendenti”.

In che senso?

“Essere dipendenti dall’energia. Dalla difesa. E anche dalla tecnologia, certo. Stanno emergendo tutta una serie di di fragilità dovute al fatto che la nostra resilienza è bassa. Perché siamo fortemente dipendenti. Questa tecnologia ha delle potenzialità, enormi, ma se non la sfrutteremo e se non la governeremo, rischia di portarci una dipendenza ben più grave di tutte quelle che abbiamo sperimentato. Possiamo immaginare un mondo in cui questa tecnologia così pervasiva, che si andrà progressivamente integrando all’interno delle nostre aziende, delle nostre imprese e della pubblica amministrazione, sia interamente data in outsourcing?”.

La risposta è negativa.

“È indispensabile avere infrastrutture come quella costruita. Ci muoviamo in un contesto dove ci sono applicazioni di terze parti, dei grandi colossi, ma per la nostra manifattura serve un approccio sartoriale. Questa è una tecnologia che sembra pensata per noi. È una tecnologia che ti permette di esaltare al massimo la nostra capacità”.

Dunque Cineca e IA al servizio non solo dell’accademia, ma della manifattura, dell’industria e delle scienze della vita (cure personalizzate, sviluppo di farmaci, gemelli digitali).

“È una tecnologia di cui non si può far meno. Quindi è il momento di investire, ma serve un ecosistema dove i grandi accompagnino i più piccoli. L’università e il sistema della ricerca sono al centro di questo cambio di paradigma: vogliamo continuare a supportare in maniera efficace la ricerca d’eccellenza, ma dare una spinta molto forte sull’innovazione”.