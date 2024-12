Supermercati di Bologna aperti oggi e domani: dove fare la spesa a Natale e Santo Stefano

Bologna, 25 dicembre 2024 – Se all’ultimo minuto vi siete accorti di non avere nella dispensa qualche ingrediente utile per pranzo e cena delle feste, troverete in questo articolo una guida per trovare quali supermercati di Bologna sono aperti oggi 25 dicembre, giorno di Natale, e domani 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

Tutti chiusi i supermercati Coop, sia oggi, sia domani, sia il giorno di Santo Stefano sia quello di Capodanno. Stessa decisione per gli Esselunga di Santa Viola e San Vitale.

Chiusi anche i Pam, oggi 25 dicembre, uno però apre domani, giorno di Santo Stefano: quello di via Marconi, dalle 9 alle 20.

I punti vendita Lidl di Bologna saranno chiusi sia il 25 sia il 26 dicembre.

Per quanto riguarda Despar, i supermercati di Bologna sono chiusi il giorno di Natale, ma alcuni sono aperti a Santo Stefano con orario 8.30-19. Ecco gli indirizzi: stazione di Bologna, via delle Armi, via G. di Vittorio, via Mascherino.

Per quanto concerne Conad, ciascun punto vendita decide i propri orari, per cui potete cliccare in questo link e trovare il vostro supermercato di fiducia o il più vicino a voi. Il negozio di via Indipendenza, ad esempio, è chiuso il giorno di Natale ma aperto in quello di Santo Stefano (26 dicembre) con orario 8-20.

Carrefour fornisce a questo link l’elenco dei suoi punti vendita, numerosi gli Express in centro a Bologna con gli orari aggiornati.

Quanto ad Aldi, il supermercato di via Montebello è chiuso a Natale ma aperto il 26 dicembre per Santo Stefano, dalle 9 alle 21. Chiuso il 25 dicembre anche il negozio Aldi di via Larga, aperto invece a Santo Stefano dalle 9 alle 20. Dalle 8 alle 20 è invece aperto il market Aldi di via Giuseppe Dozza, sempre il 26 dicembre.

Oltre a questi citati, nei giorni festivi sarà possibile acquistare generi alimentari anche in alcuni negozi di prossimità che non seguono le chiusure canoniche.