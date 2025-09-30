Supermercati a Bologna, ecco dove conviene fare la spesa risparmiando fino a 1360 euro all’anno

Bologna, 30 settembre 2025 – Scegliere il supermercato giusto a Bologna può far risparmiare fino a 1.361 euro all’anno. Lo rileva il report annuale di Altroconsumo sulla convenienza di supermercati, ipermercati e discount che ha messo sotto la lente i prezzi di 1.150 punti vendita, tra il 3 e il 31 marzo, analizzando la spesa in 67 città italiane, tra le quali quella delle Due Torri. L’indagine svela la classifica dei negozi più convenienti, basandosi sui prezzi dei prodotti di marca rilevati in supermercati e ipermercati.

Il risparmio

Per quanto riguarda Bologna, il massimo risparmio possibile di 1.361 euro è calcolato dal divario tra la spesa media al supermercato più caro e quello meno costoso. Nella classifica di Altroconsumo per Bologna (dove, però, la catena Esselunga non fa parte del campione, ndr) lo scettro del risparmio è garantito all’Ipercoop Centroborgo di Marco Emilio Lepido, a Borgo Panigale, che conquista un punteggio di 110 punti, a fronte dei 100 conquistati dal supermercato migliore d’Italia l’Iper Rossetto di Marcon, in provincia di Venezia, mentre il supermercato meno conveniente è considerato il Sigma di via San Pio, in zona Saffi, che ha un punteggio di 132 dove appunto si possono spendere i famosi 1.361 euro in più rispetto all’Ipercoop Centroborgo (e ben 32% in più rispetto all’esercizio commerciale super economico del veneziano).

La classifica

Nella classifica degli oltre 20 punti vendita, la medaglia d’argento del risparmio, va all’Ipercoop Centro Lame di via Marco Polo al Navile (a 113 punti), mentre seguono a 114 Alì di via Bergami in zona Ospedale Maggiore, Interspar di via dell’Industria in zona Roveri e l’Interspar di viale Marconi a Imola. Si spenderà un poco di più (il punteggio è 115) rispetto al re della convenienza a Borgo Panigale al Carrefour Gran Reno di Casalecchio e alla Pam di via Corticella.

A 117 punti sono il Conad Superstore di via Emilia Levante, in zona Mazzini, l’Eurospar di via delle Armi nel cuore del Savena e le Pam di via Bellaria e via Marconi. Salgono a 118 Conad di via Colombo, Eurospar di via Mascherino e Pam di Corticella, mentre la Coop di via Massarenti, di fronte all’Ospedale Sant’Orsola tocca quota 119.

Oltre i 120 punti invece ancora Eurospar in via Di Vittorio, Carrefour di via Don Sturzo, Coop in via Gorky, Conad in viale Silvani e il Conad di viale Lincoln. Fanalini di coda i Sigma: punteggio di 129 per il negozio di via Corticella e 132 per quello in San Pio V, in pratica qui la spesa costa quasi un terzo in più rispetto al supermercato più economico dell’indagine vicino a Venezia.

L’impatto della spesa per Regione

Altroconsumo ha poi analizzato l’impatto della spesa sul reddito familiare nelle varie regioni italiane, partendo dal dato della spesa annua per una famiglia composta da 2,3 persone (media Istat della composizione delle famiglie italiane di ottobre 2024) – ovvero 7.250 euro – sommando le spese per le categorie di prodotto vendute nei super, iper e discount. Da qui, emerge che il carrello grava molto di più sul reddito medio familiare al Sud rispetto al Nord.

In testa per il rapporto migliore Trentino-Alto Adige (10,7%), Lombardia (11,1%) ed Emilia-Romagna (12,4%). L’incidenza è massima in Puglia (19,3%), Calabria (19,2%) e Basilicata (18,3%), dove redditi bassi e prezzi più elevati pesano fortemente sul bilancio familiare. Al Nord – dove la concorrenza tra catene è molto forte – le possibilità di risparmio sono maggiori, mentre al Sud la bassa presenza di grandi operatori mantiene alti i prezzi. Dove ci sono pochi gruppi di distribuzione, i prezzi sono meno competitivi e il risparmio reale si riduce, è la sintesi di Altroconsumo.

Il divario più ampio è a Como, dove una famiglia può risparmiare fino a 1.385 euro l’anno scegliendo i prodotti meno cari, seguita da Bologna (1.360 euro) e Roma (1.359 euro). Per quanto riguarda la convenienza dei punti vendita (calcolata sui prodotti di marca), nell’indagine complessiva di Altroconsumo, primeggia l’Iper Rossetto di Marcon (Venezia), catena con cinque negozi nelle prime dieci posizioni, seguono l’Iperal di Como e tre punti vendita Mega a Pordenone, Udine e Treviso.