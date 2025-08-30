Tari 2025 a Bologna, perché non è ancora arrivata a tutti

Bologna, 30 agosto 2025 – Rebus Tari. Anche quest’anno, agli sgoccioli di agosto, non tutti hanno ricevuto l’avviso di pagamento della tassa sui rifiuti del Comune di Bologna. Anomalia che si è verificata anche tra i componenti dello stesso nucleo familiare: al piano superiore dello stesso condominio potrebbe essere arrivato l’avviso; mentre al piano inferiore, no.

L’anno scorso i bolognesi si erano già trovati di fronte a un problema simile, il rebus notifiche: il Comune aveva iniziato a inviare il prospetto di pagamento tramite pec non solo alle persone giuridiche, ma anche alle fisiche che avessero la pec come domicilio digitale (per esempio perché iscritte a ordini professionali).

Cosa fare se ancora non si è ancora ricevuto l’avviso.

I numeri da chiamare e le scadenze

Il Call center Tari sottolinea che, quest’anno, l’ultimo giorno per pagare la prima rata di Tari (o per il pagamento in un'unica soluzione) è rinviata dal 30 giugno al 30 settembre. E consiglia di rivolgersi ai numeri utili se il prospetto di pagamento non dovesse arrivare entro il 10 settembre. Resta, invece, invariata la scadenza del 2 dicembre per il pagamento dell’eventuale seconda rata.

Per informazioni si può chiamare il numero 051 0185048 o numero verde 800 037 688 (gratuito da telefono fisso e cellulare) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13.

Cosa c’è da sapere

È importante ricordare che il contribuente che non abbia ricevuto l’avviso di pagamento è tenuto ad attivarsi. L’omissione dell’invio dell’avviso di pagamento non dispensa il contribuente dal pagamento del tributo alle scadenze previste.

Non esiste più il modello F24

Dal 2024 il Comune di Bologna ha adottato l’avviso pagoPA come metodo di pagamento per la Tassa rifiuti, in risposta ad un obbligo di legge, in quanto tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a utilizzare la piattaforma. Il pagamento, dunque, può avvenire tramite home banking, app IO, sportelli bancari e postali e tutti gli esercenti convenzionati che espongono il logo pagoPA.

L’utilizzo del modello F24 per il pagamento della Tari è possibile solo in casi eccezionali e preventivamente concordati con l’Ufficio Tari, in modo da scongiurare possibili errori di riconciliazione dei versamenti.