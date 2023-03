Tassa di soggiorno a Zola Predosa (Bologna), si parte da luglio

Zola Predosa (Bologna), 30 marzo 2023 – Zola dà il via all’imposta di soggiorno. Dopo Castenaso, apripista, e le recenti analoghe decisioni di Alto Reno Terme, Imola, Pieve di Cento, Castel Maggiore e San Lazzaro, dal primo luglio anche l’importante cittadina dell’hinterland bolognese introdurrà questo nuovo tributo, i cui proventi saranno destinati a migliorare l’accoglienza turistica del comune che, dopo Bologna e Imola, con quasi 118mila pernottamenti del 2021 registra il maggior numero di presenze nel territorio bolognese.

La decisione pochi giorni fa in consiglio comunale che ha dato il via libera all’introduzione del nuovo tributo locale applicato a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che opera nel territorio. Che sia albergo, pensione, agriturismo bed & breakfast o affittacamere, da metà anno l’imposta sarà dovuta da tutti i non residenti a Zola che dormono almeno una notte in una struttura ricettiva.

Una boccata d’ossigeno per le finanze comunali che a regime potranno contare su un’entrata annuale aggiuntiva prevista di circa 200mila euro da destinare al consolidamento di un turismo che nella Città del vino, di Palazzo Albergati, dell’Abbazia e di Cà la Ghironda ha caratteristiche peculiari, legato com’è in gran parte all’arrivo di viaggiatori per lavoro (nelle tante aziende primarie della zona produttiva che si estende fino a Casalecchio) e anche per l’indotto legato agli eventi sportivi e musicali della vicina Unipol Arena.

“Siamo in una posizione strategica in ambito metropolitano e qualcuno si stupisce di questo nostro primato nel settore turistico", ha commentato l’assessora alla Promozione Territoriale Giulia Degli Esposti, precisando che il dato statistico importante in questo contesto è quello dei pernottamenti in tutte le numerose e ben attrezzate strutture ricettive.

"Già nello scorso anno - ha specificato – abbiamo registrato una ripresa della gran parte dei numeri persi in tempo di pandemia. Negli anni precedenti avevamo toccato quota 150mila ma già nel 2022 il recupero ci ha riportati a 118mila. E i primi mesi del 2023 ci vede in ulteriore crescita", ha detto in consiglio precisando che questo nuovo gettito va destinato per legge alla valorizzazione del territorio con il miglioramento delle istituzioni culturali, dei programmi di accoglienza, gestione e manutenzione di beni ambientali, di cammini e parchi.

Il regolamento approvato dal consiglio prevede che l’imposta sia calibrata sulle fasce di prezzo della camera, da un minimo di 1,5 euro ad un massimo di 2,5 euro al giorno per un massimo di 5 giorni. Dal sesto giorno in poi la tassa non è dovuta, così come sono previste esenzioni per gli under 14, i disabili, gli accompagnatori, per chi viaggia per motivo di cura e degenza o di servizio delle forze dell’ordine.