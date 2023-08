Taxi e decreto omnibus, a Bologna gli utenti bocciano l’aumento delle licenze

Bologna, 8 agosto 2023 – L’incremento del 20% delle licenze dei taxi nelle Città metropolitane è una notizia sulla bocca di tutti, in particolare degli utenti e dei cittadini, che, anche in maniera sporadica, usufruiscono del servizio per spostarsi sotto le Due Torri.

Non tutti, però, sono convinti che questo aumento, incastonato nel decreto omnibus, possa aiutare a risolvere le pecche del sistema o migliorare il servizio offerto.

taxi, con il decreto omnibus possibile l'aumento del 20% delle licenze

Cosa pensano gli utenti

“Non penso cambierà nulla, perché non è con l’aumento che si risolve un problema logistico – commenta Pietro Nacchia -. Questa manovra penso serva più per sopperire eventuali mancanze, non essendoci persone che usufruiscono dei taxi, per compensare le spese c’è bisogno di alzarle. Non c’è domanda, ma l’offerta sale”.

Nonostante l’aumento delle licenze, che garantirà una maggiore presenza di presidi sul territorio, secondo i fruitori, “non cambierà nulla, ma ci sarà soltanto un aggravio di spese da parte degli utenti”, sostiene Dino Lobascio. Per turisti e cittadini, il taxi potrebbe essere il mezzo più comodo per spostarsi con rapidità nel traffico quotidiano, ma oggi una fila immensa di taxi aspettava invano, alla fermata della stazione in piazza Medaglie d’Oro, qualche cliente.

“Non usufruisco del servizio, perché è troppo dispendioso rispetto ad altri mezzi di trasporto – spiega Luca Riccio -. Preferisco spostarmi con altri mezzi, come autobus o treni. Non saprei se con l’aumento delle licenze il servizio migliorerà: lo auguro a chi è costretto a usufruirne”.

Secondo un altro residente, l’aumento delle licenze aumenterà i costi. “Non uso taxi – dice Emanuele Gianfrancesco -. Mi sposto in bicicletta o in macchina. Personalmente, non credo che il taxi funzioni bene ed è molto dispendioso in termini economici. Soprattutto per i giovani, non credo che l’aumento delle licenze significhi qualcosa: si tratterebbe solo di un’ulteriore spesa”.