Tecnoform è salva, l’azienda di Crespellano è stata aggiudicata a Tecwood Italia

Bologna, 24 settembre 2025 – La Tecnoform è salva, la storica azienda bolognese di Crespellano in Valsamoggia che produce arredamenti interni per camper, roulotte e caravan era in liquidazione giudiziale e dalla metà di maggio in esercizio provvisorio.

A dare la buona notizia è la Fillea-Cgil di Bologna: oggi in Tribunale si è conclusa l'asta con l'aggiudicazione del complesso aziendale a Tecwood Italia, del gruppo multinazionale Trigano, leader nei veicoli ricreazionali.

L'operazione, spiega il sindacato, garantisce tutti i 129 posti di lavoro e il mantenimento dell'attività nell'attuale sito di Valsamoggia, come stabilito nell'accordo firmato domenica tra sindacati, rappresentanze aziendali e acquirente. Previsti ammortizzatori sociali per dodici mesi e incentivi all'esodo volontario.

"È una vittoria importantissima, resa possibile dalla tenacia delle lavoratrici e dei lavoratori nel mantenere attiva la produzione dopo la liquidazione giudiziale, nonostante la mancanza di materiali e l'incertezza sui pagamenti degli stipendi", dice la Fillea-Cgil di Bologna. In particolare l'organizzazione sindacale sottolinea il ruolo “determinante della compattezza dei dipendenti e del sostegno delle istituzioni riunite al tavolo metropolitano per la salvaguardia dell'occupazione”, con la sindaca di Valsamoggia, la Città metropolitana e la Regione.